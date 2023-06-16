Pasta dalga konusu oldu! Şeyma Subaşı kocasının doğum gününü kutladı

Şeyma Subaşı kocasının doğum gününü kutladı. Kızı Melisa'nın da yanında olduğu kutlamada Mohammed Alsaloussi için hazırlanan pasta sosyal medyanın diline düştü.

Pasta dalga konusu oldu! Şeyma Subaşı kocasının doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında gösterişli bir düğünle dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra Bali'den pozlarıyla dikkat çeken Subaşı bikinili pozlarına dair paylaşımıyla gündeme gelmişti.

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"Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor" diyerek herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı son dönemde yoga ve spor anlarını paylaşıyor.

Fenomen son olarak kızı Melisa Ilıcalı ve arkadaşlarıyla birlikte kocasına bir doğum günü hazırladı.

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Şeyma Subaşı'nın paylaşımında ortaya çıkan pasta ise dalga konusu oldu.

"MUHTEŞEM KOCAM..."

"Muhteşem kocam doğum günün kutlu olsun. Kalbimizi güldüren sevimli insanlarla çevrili bu cennette daha birçok macera ve güzel anlarımız olacak. Bali bizim için bir varış noktası olmaktan daha fazlası oldu, hikayemizin bir parçası oldu, anıların yaşatıldığı bir yer" diyen Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yaptı.

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