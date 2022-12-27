Seyyar satıcı çocuk IBAN'dan para istedi. Sonunda bu da oldu

İstanbul trafiğinin seyyar satıcılarından çiçek satıcıları sosyal medyada yayınlanan bir videoyla sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücünün camına gelen çiçek satıcısı kağıda yazdığı IBAN numarasını göstererek para istedi.

Çiçek satıcısının kağıdındaki IBAN numarasının fotoğrafını çeken sürücü “Çiçek istemiyorum ama sana para atacağım” ifadelerini kullandı.

Çiçekçi çocuk ise “Ayakkabı alacağım ne zaman ATM’ye gideyim. Yarım saate gideyim mi ATM’ye” diye sordu.

Videonun devamındaki seyyar satıcı çocuk ile şoförün sohbeti sosyal medyada gündem olurken o anları onlarca kişi izledi.