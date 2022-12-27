27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyyar satıcı çocuk IBAN'dan para istedi. Sonunda bu da oldu

Seyyar satıcı çocuk IBAN'dan para istedi. Sonunda bu da oldu

İstanbul'da seyyar bir çiçek satıcısı çocuk, kırmızı ışıkta duran bir sürücünün yanına geldi ve IBAN numarasını göstererek sürücüden para istedi. Sürücü ile çocuk arasındaki konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken vatandaşlar "sonunda bu da oldu" yorumunda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 08:55
Takip Et

Seyyar satıcı çocuk IBAN numarasını göstererek para istedi

Seyyar satıcı çocuk IBAN'dan para istedi. Sonunda bu da oldu
+
Aa
-

İstanbul trafiğinin seyyar satıcılarından çiçek satıcıları sosyal medyada yayınlanan bir videoyla sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücünün camına gelen çiçek satıcısı kağıda yazdığı IBAN numarasını göstererek para istedi.

Çiçek satıcısının kağıdındaki IBAN numarasının fotoğrafını çeken sürücü “Çiçek istemiyorum ama sana para atacağım” ifadelerini kullandı.

Çiçekçi çocuk ise “Ayakkabı alacağım ne zaman ATM’ye gideyim. Yarım saate gideyim mi ATM’ye” diye sordu.

Videonun devamındaki seyyar satıcı çocuk ile şoförün sohbeti sosyal medyada gündem olurken o anları onlarca kişi izledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 9 zanlı yakalandı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 14 gözaltı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kastamonu’da kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
﻿Zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.