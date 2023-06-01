Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik ziyareti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etti. Aksu, Dizdar'ın yer aldığı Alice müzikaline gitti.

Sanatçı, Dizdar'la kuliste çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Dizdar’ın ödül konuşması iktidar kanadının tepkisini çekmiş ve hedef haline getirilmişti.

Cannes'daki konuşmasının ardından hedef gösterilmesine dair Reuters'a konuşan Merve Dizdar, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” demişti.

