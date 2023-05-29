Merve Dizdar'ı kutlayan Bakan eşine Metin Külünk'ten zehir gibi laflar. Seçim bitti 'Herkesi kucaklayacağız' hikayesi de bitti

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Cannes Film Festivali'nde ödül alan oyuncu Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u hedef aldı.

"Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Merve Dizdar'ın AKP'liler tarafından hedef gösterilmesinin ardından bu kez Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, AKP MKYK üyesi Metin Külünk tarafından hedef gösterildi.

Dizdar'ı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik eden Pervin Ersoy, paylaşımında "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" ifadelerine yer verdi.

Ersoy'u hedef alan AKP'li Külünk ise "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağilayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AKP’li Külünk’ün sözleri ‘Herkesi kucaklayacağız’ hikayesinin seçimden bir gün sonra bittiğini gösterirken, ‘Bizdensin, onlardansın’ ayrıştırmasının tam gaz ortaya konduğunu gösterdi.