AKP'liler hedef göstermişti! Merve Dizdar ödül konuşmasını açıkladı: Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz

Cannes'daki konuşmasının ardından hedef gösterilmesine dair Reuters'a konuşan Merve Dizdar, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” dedi.

AKP'liler hedef göstermişti! Merve Dizdar ödül konuşmasını açıkladı: Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmanın hedef gösterilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

3595418-fbb4548c0be949a263b36ffdb16cafab-1366x1366.jpg

Reuters'a konuşan Dizdar, "Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bunun hakkında bir konuşma yaptım" dedi.

3595418-7764b9598dfc20f41c53d117403ab376-1366x1366.jpg

Ne olmuştu?

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

3595418-2459ef9aa1abbc6041378a55c6522a43-1366x1366.jpg

Dizdar'ın konuşmasına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Konuşma, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu tarafından da hedef alındı. Uslu, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" dedi.

3595418-6f15fc385bfcc98ade0e8187a5f6da52-640x640.jpg

Festivalin ardından İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra Reuters'e konuşan Dizdar, "Burada gördüğüm destek beni çok etkiledi" dedi. Dizdar, "Böyle bir ödülü ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Bunu tüm kız kardeşlerimle paylaşmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

sosyal-medyada-gundem-oldu-anadolu-ajansi-na-merve-dizdar-tepkisi.jpg

Reuters'ın “Cannes’daki en iyi aktris, ikinci tur seçimin olduğu gün kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla verdiği haberde “Dizdar, hem hayranlarının tebrik kutlamalarıyla hem de sert eleştiriyle karşılaştı. Bu durum ülkedeki aşırı kutuplaşmayı gözler önüne seriyor” yorumuna yer verildi.

İlgili Haberler
Merve Dizdar'ı kutlayan Bakan eşine Metin Külünk'ten zehir gibi laflar. Seçim bitti 'Herkesi kucaklayacağız' hikayesi de bitti
Merve Dizdar'a bir kutlama da eski eşinden geldi
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü
Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı. Konuşması ayakta alkışlandı
Öne Çıkanlar
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Son Haberler
CHP'den ikinci başkaldırı Akif Hamzaçebi'den geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerindendi Siyaset
CHP'den ikinci başkaldırı Akif Hamzaçebi'den geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerindendi
Vinicius için oturma eylemi yaptılar. Protesto'ya hakemler de katıldı Spor
Vinicius için oturma eylemi yaptılar. Protesto'ya hakemler de katıldı
Kübra Dünya üçüncüsü oldu Spor
Kübra Dünya üçüncüsü oldu
Aksaray’da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor Güncel
Aksaray’da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu Spor
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu
Kimlerin bakan yapılacağının ilk bilgileri geldi. Kimler gidiyor kimler kalıyor Siyaset
Kimlerin bakan yapılacağının ilk bilgileri geldi. Kimler gidiyor kimler kalıyor
Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Güncel
Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi