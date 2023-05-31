Kadir İnanır Merve Dizdar’ı eleştirenleri ikaz etti! "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın"

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Dizdar’ın ödül konuşması iktidar kanadının tepkisini çekmiş ve hedef haline getirilmişti.

Reuters, Türkiye’de hedefe konulan Dizdar’ın ülkeye dönüşünü “Merve Dizdar kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla haberleştirmişti.

"KOMPLEKSLİ MUHTERİSLERE İKAZIMDIR"

Kadir İnanır, Instagram hesabından Dizdar’ı tebrik ederek eleştirenleri ikaz etti:

“Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır. Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın.”