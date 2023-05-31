Kadir İnanır Merve Dizdar’ı eleştirenleri ikaz etti! "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın"

Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır, Cannes Film Festivali’ndeki ödül konuşmasından dolayı Merve Dizdar’ı eleştirenlere tepki gösterdi. Dizdar'ı kutlayan İnanır “Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” diyerek ünlü oyuncuyu hedef gösterenleri ikaz etti.

Kadir İnanır Merve Dizdar’ı eleştirenleri ikaz etti! "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın"

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

3595418-fbb4548c0be949a263b36ffdb16cafab-1366x1366.jpg

Dizdar’ın ödül konuşması iktidar kanadının tepkisini çekmiş ve hedef haline getirilmişti.

Reuters, Türkiye’de hedefe konulan Dizdar’ın ülkeye dönüşünü “Merve Dizdar kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla haberleştirmişti.

3595418-2459ef9aa1abbc6041378a55c6522a43-1366x1366.jpg

"KOMPLEKSLİ MUHTERİSLERE İKAZIMDIR"

Kadir İnanır, Instagram hesabından Dizdar’ı tebrik ederek eleştirenleri ikaz etti:

kadir-inanir-aa-1702359-001.jpg

“Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır. Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın.”

20230531-ki-595x1024.jpg

İlgili Haberler
AKP'liler hedef göstermişti! Merve Dizdar ödül konuşmasını açıkladı: Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz
Merve Dizdar'ı kutlayan Bakan eşine Metin Külünk'ten zehir gibi laflar. Seçim bitti 'Herkesi kucaklayacağız' hikayesi de bitti
Merve Dizdar'a bir kutlama da eski eşinden geldi
Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı. Konuşması ayakta alkışlandı
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Son Haberler
Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı Spor
Fernando Muslera gençleri cebinden çıkarttı
Rüyada kilise görmek ne demek? Rüyada kilise görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada kilise görmek ne demek? Rüyada kilise görmek ne anlama geliyor?
Bakan olacağı kesinleşen 3 isim belli oldu. İktidar kulislerinden şikayet ettikleri Reuters’a sızdırıldı Siyaset
Bakan olacağı kesinleşen 3 isim belli oldu. İktidar kulislerinden şikayet ettikleri Reuters’a sızdırıldı
Vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır? Keşfet
Vefk nedir? Vefk taşımak günah mıdır?
PFDK'nın şike yapan kulüp başkanına verdiği ceza belli oldu Spor
PFDK'nın şike yapan kulüp başkanına verdiği ceza belli oldu
Asgari ücretli çalışanların hesabına 100 bin TL yatacak Ekonomi
Asgari ücretli çalışanların hesabına 100 bin TL yatacak