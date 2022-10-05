Sezgin Baran Korkmaz davası yeni yıla kaldı. ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davası üç ay ertelendi

Sezgin Baran Korkmaz davası yeni yıla 2023'e kaldı. ABD’nin Utah eyaleti Salt Lake City kentinde Sezgin Baran Korkmaz’ın duruşmasında savunmanın elindeki delillerin incelenmesi için 90 günlük erteleme kararı çıktı.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan iş insanı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Korkmaz hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak ABD’ye iade edileceğine’ karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.

17 OCAK'A ERTELENDİ

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun aktardığına göre Korkmaz, Zoom üzerinden yapılan duruşmaya katılmadı. Korkmaz’ı avukatları Matt Crowl ile Nafiz Korkmaz savundu.

Crowl, hakime kendilerini savunmak için ellerinde 16 bin 700 belge olduğunu, bunlarla ilgili mahkemeye geçerli belgeleri araştırıp sunmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Hakim Jared Bennett savunmanın talebini kabul ederek 17 Ocak’ta yeni bir duruşma görülmesini hükmetti.

Hakim Bennett ilk duruşmada yayınlanan tutuklama tutanağına göre Korkmaz’ın salıverilme koşullarının hiçbirine uymadığı, tutuksuz yargılanması için ‘ikna edici kanıt bulunmadığını’ belirtmişti.

1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan Korkmaz, 16 Temmuz’da Avusturya’dan ABD’ye iade edilmiş ve iki gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada Utah 3’üncü Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okunmuş, Korkmaz ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

ABD’ye iadesinden bu yana yaklaşık iki buçuk aydır tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın daha önce 21 Eylül olarak belirlenen duruşması 4 Ekim’e ertelenmişti.