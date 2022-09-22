ABD'de itirafçı olmaya hazırlanan Sezgin Baran Korkmaz'dan Süleyman Soylu iddiası. Recep Canpolat açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 225 yıl hapis istemiyle yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın 21 Eylül’de yapılması planlanan ilk duruşması 4 Ekim’e ertelendi.

YouTube’da konuyu masaya yatıran Zanka TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ferit Atay, ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City şehrindeki federal mahkemenin önünden davayı takip eden Denizhaber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Recep Canpolat ile süreci konuştu.



"SÜLEYMAN SOYLU, ALACAK-VERECEK MESELESİNDE MAKAMINI KULLANDI"

Atay’ın “Bugün (dün) Sezgin Baran Korkmaz mahkemeye çıkacaktı, ama ertelendi. Tam da bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de. Bir ilişkisi olabilir mi Erdoğan’ın ABD’de olması?” sorusuna Canpolat, “Olabilir ama zannetmiyorum. Buradaki hukukçularla görüştük. Sürecin içerisinde Sezgin Baran Korkmaz’ın 4 Ekim’de savcılarla masaya oturması, bir anlaşma sürecinin başlayacağı anlamına geliyor. Bu anlaşma sürecinde de itirafçı olacak. İtirafçı olduğu zaman Türkiye’deki birçok isim bu mahkemelerde konuşulmaya başlayacak. Kimdir bu isimler? İnan Kıraç, Süleyman Soylu, Yiğit Bulut. Diyecekseniz ki bunlarla ne alakası var diye. İnan Kıraç’ın parasını tahsil etme konusunda, bir ülkenin İçişleri bakanı alıcı ile borçlu arasına girip bakanlık makamına çağırarak tehdit ediyor.” dedi.







RECEP CANPOLAT AÇIKLADI: "BU BİLGİLERİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN ALDIM"

Canpolat, bilgileri Sezgin Baran Korkmaz'dan aldığını açıklayarak şöyle devam etti: “Sezgin Baran Korkmaz, Soylu’ya diyor ki: ‘Ben Trabzonlu olsaydım bu işlerin hiçbiri başıma gelmezdi.’ Soylu benim ne bildiğimi biliyor an itibarıyla.”

Bir ülkenin İçişleri bakanı, bir başka iş insanının parasını tahsil etmek için alacaklıyı makamına çağıramayacağını söyleyen Canpolat, bunun yüce divanlık bir mesele olduğunu belirterek, “Süleyman Soylu’nun Yüce Divan’da yargılanması gerekir. İçişleri bakanı bunu yapıyorsa başkaları neler yapar Allah bilir. Ülkede maalesef gazeteci, hukukçu görevini yapmıyor ve maalesef ülke bir yerlere savruluyor.” şeklinde konuştu.

SEZGİN BARAN KORKMAZ SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Hâkimi Jarred Bennet, ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalandıktan sonra 16 Temmuz’da ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’a hakkındaki suçlamaları 18 Temmuz’daki ön duruşmada okumuştu. Suçlamaları reddeden Korkmaz, 4 Ekim’de dava dosyasının asıl hâkimi Jill Parris’in karşısına çıkacak.