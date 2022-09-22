22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • ABD'de itirafçı olmaya hazırlanan Sezgin Baran Korkmaz'dan Süleyman Soylu iddiası. Recep Canpolat açıkladı

ABD'de itirafçı olmaya hazırlanan Sezgin Baran Korkmaz'dan Süleyman Soylu iddiası. Recep Canpolat açıkladı

Sezgin Baran Korkmaz davasını ABD'den takip eden Denizhaber Genel Yayın Yönetmeni Recep Canpolat, Korkmaz'ın kendisine anlattıklarını paylaşarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:59
Takip Et

Sezgin Baran Korkmaz'dan Süleyman Soylu iddiası. Recep Canpolat açıkladı

ABD'de itirafçı olmaya hazırlanan Sezgin Baran Korkmaz'dan Süleyman Soylu iddiası. Recep Canpolat açıkladı
+
Aa
-

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 225 yıl hapis istemiyle yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın 21 Eylül’de yapılması planlanan ilk duruşması 4 Ekim’e ertelendi.

YouTube’da konuyu masaya yatıran Zanka TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ferit Atay, ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City şehrindeki federal mahkemenin önünden davayı takip eden Denizhaber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Recep Canpolat ile süreci konuştu.

"SÜLEYMAN SOYLU, ALACAK-VERECEK MESELESİNDE MAKAMINI KULLANDI"

Atay’ın “Bugün (dün) Sezgin Baran Korkmaz mahkemeye çıkacaktı, ama ertelendi. Tam da bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de. Bir ilişkisi olabilir mi Erdoğan’ın ABD’de olması?” sorusuna Canpolat, “Olabilir ama zannetmiyorum. Buradaki hukukçularla görüştük. Sürecin içerisinde Sezgin Baran Korkmaz’ın 4 Ekim’de savcılarla masaya oturması, bir anlaşma sürecinin başlayacağı anlamına geliyor. Bu anlaşma sürecinde de itirafçı olacak. İtirafçı olduğu zaman Türkiye’deki birçok isim bu mahkemelerde konuşulmaya başlayacak. Kimdir bu isimler? İnan Kıraç, Süleyman Soylu, Yiğit Bulut. Diyecekseniz ki bunlarla ne alakası var diye. İnan Kıraç’ın parasını tahsil etme konusunda, bir ülkenin İçişleri bakanı alıcı ile borçlu arasına girip bakanlık makamına çağırarak tehdit ediyor.” dedi.



RECEP CANPOLAT AÇIKLADI: "BU BİLGİLERİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN ALDIM"

Canpolat, bilgileri Sezgin Baran Korkmaz'dan aldığını açıklayarak şöyle devam etti: “Sezgin Baran Korkmaz, Soylu’ya diyor ki: ‘Ben Trabzonlu olsaydım bu işlerin hiçbiri başıma gelmezdi.’ Soylu benim ne bildiğimi biliyor an itibarıyla.”

Bir ülkenin İçişleri bakanı, bir başka iş insanının parasını tahsil etmek için alacaklıyı makamına çağıramayacağını söyleyen Canpolat, bunun yüce divanlık bir mesele olduğunu belirterek, “Süleyman Soylu’nun Yüce Divan’da yargılanması gerekir. İçişleri bakanı bunu yapıyorsa başkaları neler yapar Allah bilir. Ülkede maalesef gazeteci, hukukçu görevini yapmıyor ve maalesef ülke bir yerlere savruluyor.” şeklinde konuştu.

SEZGİN BARAN KORKMAZ SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Hâkimi Jarred Bennet, ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalandıktan sonra 16 Temmuz’da ABD’ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz’a hakkındaki suçlamaları 18 Temmuz’daki ön duruşmada okumuştu. Suçlamaları reddeden Korkmaz, 4 Ekim’de dava dosyasının asıl hâkimi Jill Parris’in karşısına çıkacak.

Kara para aklamakla suçlanan Korkmaz’ın ilk duruşmasının ardından jüri belirlenecek ve mahkeme takvimi açıklanacak.

yenicaggazetesi.com.tr

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

10 ncu köylü
22.09.2022 16:52
SBK 0 dan nasıl zengin olmuş? Kendisi sütten çıkmış ak kaşık. Bizim memlekette tencere dibin kara seninki benden kara hesabına döndü.  
 
Abbas
22.09.2022 16:50
Bence de ama şimdi mümkün değil, onun için iktidardan düşmeleri şart, yoksa gitmemek için insan bu kadar olmayacak işleri yapar mı ??  
 
Dost
22.09.2022 16:43
Ey AKP hükümeti Hakkınızda Daha kim bilir neler neler çıkacak  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
3
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
4
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
6
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
7
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
﻿Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
﻿Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
﻿Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
﻿Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
﻿Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
﻿Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
﻿Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
﻿Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
﻿New York borsası FED kararı sonrası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası FED kararı sonrası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası FED kararı sonrası yatay seyirle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.