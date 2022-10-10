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  • Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia

Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia

Gazeteci Recep Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini çektiğini iddia ederek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soylu’yu bir ay içerisinde görevden alacağını” açıkladı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 15:00
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Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia: Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku

Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bileti kesildi mi? Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor. Veryansın TV’de Erdem Atay’ın programına konuk olan gazeteci Recep Canpolat, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Canpolat, Soylu hakkındaki son zamanlarda çıkan “siyaseti bırakacak”, “istifa edecek”, “görevden alınacak” iddialarıyla ilgili konuştu.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE SOYLU SOHBETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında geçen hafta yapılan ve bir saat süren görüşmeden bilgi aktaran Canpolat, “Süleyman Soylu hakkındaki iddialar sonrası Erdoğan, Bahçeli’yi görüşmede bilgilendiriyor. Bahçeli ise önceden çektiği setlerin aksine bu kez kendi çekincelerini de dile getirerek bir-iki operasyondaki rahatsızlığını Erdoğan’a bildiriyor." dedi.

BAHÇELİ, SOYLU’YA DESTEĞİNİ ÇEKTİ: “BİR AY İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK”
“Kabinenin başındaki siyasetçi atadığı kabineyi başka bir partiye sorar mı? Maalesef soruyor.” diyen gazeteci Canpolat şöyle devam etti: “Bu konuda Devlet Bahçeli ‘Takdir sizindir Sayın Cumhurbaşkanı’ diyor. Bana gelen bilgiye göre Bahçeli, Soylu’ya desteğini çekiyor. Bu, en kısa zamanda Soylu’ya yolun göründüğü manasına geliyor.”

Canpolat, Soylu’ya önümüzdeki haftalar içerisinde duyurulacak olan yeni kabinede yerinin olmadığını belirterek, söz konusu kabinenin bir ay içerisinde açıklanacağını paylaştı.

yenicaggazetesi.com.tr

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KERİMMM
10.10.2022 15:54
işfinansı izleyin neler oluyor.işbank iştirakinde hisseler nasıl el değiştirdi kılıçdar ne diyo bu işe .akape bunun hesabını sormalı chp den yüzlerce milyon nasıl hamurt oldu yeni ortak kim işgrubun  
 
Atmaca53
10.10.2022 15:54
Soyluda siyaseti bırakma hikayesi uydurdu millet makarna gibi çiğnemeden yuttu.  
 
Yalnız adam
10.10.2022 15:23
Sedat Peker'in seçimlere 2 ay kala bütün cephaneyi öne süreceğini açıklayınca, artık nasıl bir cephane varsa elinde, Soylu yu görevden alma ihtiyacı hissetti. Soylu uğruna risk alamadı.  
 
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