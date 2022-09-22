Gazeteci Recep Canpolat'tan çok konuşulacak Erdoğan iddiası. Sezgin Baran Korkmaz ve Halkbank davasını ABD'de takip ediyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) 7 uçakla gitmesi, ziyaretinin önüne geçmişti.

YouTube’da Zanka TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ferit Atay’ın sorularını yanıtlayan, Denizhaber Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Recep Canpolat, çok konuşulacak bir iddiada bulunarak Erdoğan’ın ABD’ye 1 kamyon özel eşyayla gittiğini öne sürdü.

7 UÇAKTAN BİRİSİ ÖZEL EŞYALARLA DOLDURULMUŞ

Erdoğan’ın ABD’ye 7 uçakla gitmesini, milli eğitim bakanı ve tarım bakanının heyette yer almasını eleştiren Canpolat, ABD ziyaretinde Erdoğan’ın Türkevi’nde kaldığını aktararak, “İçeriden, bir diplomattan aldığım özel bir bilgi vereyim: Bir kamyon özel eşya geliyor Türkevi’ne. Uçaklardan birine doldurmuşlar. Bunlar kimin sorusuna, ‘Cumhurbaşkanının, Hanımefendi’nin, doktorunun.’ yanıtı veriliyor. ‘Tamam’ diyorum 7 gün burada kalacak Erdoğan. Günde 2 takım elbise değiştirse 14 takım eder; 3 değiştirse 21 takım… Bir kamyon özel eşyanın ne işi var burada? 7 uçak New York’a geliyor, otel kapatmışlar, harcanan paranın haddi hesabı yok… Yazık, günah!” ifadelerini kullandı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIM BABANIN PARASINI YEMİYORSUN!"

“Bir ülke böyle yönetilmemeli” diyen Canpolat, “Millete tasarruf deyip… Sayın Cumhurbaşkanım, babanın parasını yemiyorsun! Bu ülkenin, bu milletin parasını yiyorsun. Neymiş itibardan tasarruf olmazmış. Bırak Allah aşkına! Her şeyden tasarruf olur. Benim fakirim, fukaram sıkıntı çekerken sen 7 uçakla, 1 kamyon özel eşyayla, çapsız gazetecileri doldurup buraya geliyorsun. O gazetecilerden bir tanesi bunu haber yapmadı.” şeklinde konuştu.







SEZGİN BARAN KORKMAZ İTİRAFÇI OLUR MU?

ABD’deki Sezgin Baran Korkmaz davasının konuşulduğu yayında gazeteci Atay, Canpolat'a, “Reza Zarrab konuştuktan sonra Halkbank davası çıktı. Ülkenin başına bela oldu. Sezgin Baran Korkmaz da itirafçı olursa başımıza daha büyük davalar gelebilir. İddiaları ret mi edecek yoksa itirafçı mı olacak?” sorusunu yöneltti.



Sezgin Baran Korkmaz'ın 225 yılla yargılandığını hatırlatan Canpolat, soruya, "Bunun 10 tanesi 20 yıldan. Bankacılık sistemi kullanılarak yapılan işlemlerle ilgili. 20 yılı dolandırıcılıkla ilgili. 5 yıl ise adaleti yanıltıcı bilgiler vermesinden dolayı. Sezgin Baran Korkmaz’ın iki tane evladı ve eşi var. Korkmaz itirafçı olursa Türkiye’ye gelemez. Neden diyeceksin Reza Zarrab’a yardımsever dendi, ödüller verildi. Sonra itirafçı oldu." yanıtını verdi.



SEZGİN BARAN KORKMAZ KENDİNİ KURTARMAK İSTİYOR, MAHKEMEDE YALAN SÖYLEYEMEZ”

Sezgin Baran Korkmaz’ın itirafçı olmasının maddi açıdan değil de itibar açısından yıkıcı olacağı görüşünü savunan Canpolat, “Düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını ayaklar altına alan bir dava işlenecek. Sezgin Baran Korkmaz yalan söyleyemez. Yalan söylediği zaman itirafçılık hakları elinden gidecek. Sezgin Baran Korkmaz kendini kurtarmak istiyor. Kendini kurtarmak için de savcının sorduğu her şeye net bir şekilde cevap verecek. Burada Mübariz Mansimov’un da İnan Kıraç’ın da Süleyman Soylu’nun da ismi geçecek. Ülkemiz adına üzücü, kırıcı şeyler.” ifadelerini kullandı.



Canpolat, devamında ise şöyle devam etti: “ABD, ‘SBK Holding’e operasyon yapın’ dedi. Türkiye kulağının üstüne yattı. Sen devletini koru. Amerika, ‘Türkiye bize hiç yardımcı olmadı.’ dedi. Bunlar ileride bizi sıkıntıya sokacak, çünkü Türkiye ile kimse iş yapmayacak.”



HALKBANK DAVASI KARARA BAĞLANACAK, BİR TANE GAZETECİ YOK"

Halkbank davasına da değinen Recep Canpolat, “28 Eylül’de Washington’da Halkbank’ın davası karara bağlanacak. Karar verildiği zaman Halkbank yeniden yargılanacak, ama bir tane gazeteci yok. Onlar buraya iPhone’a almaya geldiler.” dedi.



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