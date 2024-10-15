2024-2025 televizyon sezonu, Eylül ayının ilk haftası başladı. Ekrana gelecek yapımlar da art arda yayınlanarak izleyicisiyle buluştu.

Şu ana kadar önceki sezondan devam eden ve yeni başlayan dizilerin hemen hemen hepsi görücüye çıktı. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ (TRT 1) ise, yeni sezona en geç başlayacak dizi olacak. Yapım, 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlıyor.

Akli Film imzalı dizinin yayınlanan tanıtımında; Selahaddin Eyyubi’nin duası ve sonrasında atıldığı kuyudan çıkmayı başarması ön plana çıkarken ayrıca, diziye yeni sezonda dâhil olan oyuncuların yer alması dikkat çekiyor.

‘Nora’ prömiyer yapıyor

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Tuğçe Altuğ’un Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu ile birlikte rol aldığı ‘Nora (Bir Bebek Evi)’, 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapmak için gün sayıyor.

Tuğçe Altuğ’un çiçeği burnunda oluşumu Tiyatro Circa’nın ilk prodüksiyonu olan ‘Nora (Bir Bebek Evi)’, Henrik Ibsen’in tiyatro tarihine damgasını vuran kült oyununu yalın, evrensel ve güncel bir uyarlamayla yeniden sahneye taşıyor.

Yönetmenliğini Selin Şenköken’in üstlendiği oyun, festival kapsamında 30 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez seyirciyle buluşacak. Oyun, prömiyerinin hemen ardından 31 Ekim Perşembe akşamı aynı saatte aynı salonda sahnelenecek.

Sinema, festivallerle gelişir

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Türk Sineması’nın gelişip daha ileriye taşınması için film festivallerinin önemi büyüktür. Sinema, festivallerle gelişir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi şehirlerin yanı sıra Anadolu’nun farklı illerinde düzenlenen etkinlikleri hep önemserim.

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği’nin (DİSİNEDER) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştireceği 3. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali başlıyor.

18-20 Ekim’de yapılacak festivalde ‘Ulusal Kısa Kurmaca’, ‘Ulusal Kısa Belgesel’ ve ‘Uluslararası Kısa Film’ yarışması olmak üzere 3 ayrı kategoride 23 film yarışacak. Festival, yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde yapılacak.