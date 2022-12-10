Kanser hastalarını kanser eden karar mahkemeden döndü. SGK o ilacın ücretini ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesinde yer almadığı gerekçesiyle ödemediği kanser tedavisi ilacı mahkemeden döndü ve emsal bir karar çıktı.

Akciğerle ilgili bir rahatsızlığı için gittiği hastanede kendisine kötü huylu akciğer zarı kanseri teşhisi konulan 62 yaşındaki N.Ç., bir kürü 15 bin TL olan ‘Nivolumab’ etken maddeli ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, N.Ç.’nin doktorunun ayda 3 kür olmak üzere 6 ay boyunca kullanması için reçete ettiği ilacın yaklaşık toplam bedeli olan 300 bin TL’nin ihtiyati tedbir yoluyla SKG tarafından karşılanmasına hükmetti.

Yaklaşık 30 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki N.Ç., 3 Temmuz 2020 tarihinde akciğerle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle ilk olarak Tokat Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkiklerden sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen N.Ç.’ye 8 Nisan 2021 tarihinde metastatik akciğer zarı kanseri teşhisi konuldu.