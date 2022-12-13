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Tümörü küçültülüyor. Kanseri yavaşlatıyor. Eskişehirli esnaf o şifalı besini açıkladı

Babasını kanserde kaybettikten sonra kendini alternatif tıbba adayan Servet Üstün, kırmızı pancarın tümörü küçülttüğünü iddia etti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:50
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Kırmızı pancar tümörü küçültüyor. Eskişehirli esnaf Servet Üstün iddia etti. Vatandaşlar bidonlarla sıraya giriyor

Tümörü küçültülüyor. Kanseri yavaşlatıyor. Eskişehirli esnaf o şifalı besini açıkladı
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Eskişehir’de yaşayan Servet Üstün, 30 yıl önce kanser hastası babasına şifa ararken kırmızı pancarın gücünü keşfetmesi hakkında konuştu.

İHA’da yer alan bilgilere göre, babasının hastalığına bir çözüm olması için kırmızı pancarı denediğini belirten Üstün, “O zamanlar meyve sıkacağımız bile yoktu. Bizde döve döve suyunu çıkarmıştık. Ardından babamız bunu tükettiğinde tümörü küçülmüştü, ancak ömrü yetmedi” dedi.

YILLARCA ARAŞTIRMALAR YAPTI

Babasının ölümünden sonra bütün onkologlara ve kanser kongrelerine gittiğini ifade eden Üstün, “Yıllarca kanser üzerine araştırmalar yaptım, Dünya'yı gezdim ve kırmızı pancarın birçok kanser hastalığına karşı inanılmaz etkili olduğunu fark ettim” diye aktardı.

"KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR"

Eskişehir’deki dükkanında insanlara pancarın faydalarından bahseden Üstün, “Kırmızı pancar suyunun içerisine yeşil elma ve havuç ilave ederek aromatik bir tat sağlıyoruz ve bu sayede rahat bir içimi oluyor. Sade olarak içilmesi halinde faydası daha fazla oluyor, ama içimi de zorlaşıyor. Bunu 3 ay düzenli olarak her sabah, aç karnına tükettiğiniz takdirde vücuttaki gelişmekte olan kanser hücrelerini yok ediyor” şeklinde konuştu.

PANCAR DUYU İÇİN BİDONLARLA GELİYORLAR

İnsanların pancar suyu için bidonlarla geldiğini söyleyen Üstün, “Bunun olması gerekeni günde 200 mililitredir. Daha fazlasının yararı olmamaktadır. Ben bu işi para için değil, gönül rızası için yapıyorum. Uzun bir süredir şifalı bitkiler üzerine araştırmalar yaptım. Biz insanlara her zaman tıp biliminin ön planda olduğunu anlatıyoruz. Fakat tabiatta bu tarz çok güçlü antioksidanlar bulunuyor ve alternatif tıbbın da önemini sürekli vurguluyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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