SGK uzmanı asgari ücrete yapılacak net zammı açıkladı. 2025 yılına kadar başka zam yok

Ayın ortasını bile getiremeyen asgari ücretlilerin tüm umudu yeni yılda yapılacak zam oranında. 2025'e kadar başka zam yok diyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücretle çalışanlara yüzde 50'nin üzerinde zam yapılacağını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
SGK uzmanı asgari ücrete yapılacak net zammı açıkladı. 2025 yılına kadar başka zam yok

Yeniakit'in haberine göre, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, önümüzdeki sene uygulanacak asgari ücrete ilişkin rakam verdi. Milyonlarca kişi düşük asgari ücret ve enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor.

Maaş artışlarının ardından fiyatların yükselmesi nedeniyle para ele geçmeden resmen bitiyor. Sene başına sayılı günler kala SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete ilişkin tahminlerde bulundu.

"Enflasyonun üstünde hükümet zam yapar" diyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Asgari ücrete ben yüzde 50'nin üstünde zam yapılacağını öngörüyorum. Asgari ücretin 17 bin- 17 bin 500 bandında olacağını düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek seferlik bir artış olacağını söylemişti." dedi.

Aynı marketten aynı marka ürünü bir gün sonra bile aynı fiyata alamadıklarını söyleyen asgari ücretliler "Emekliler bizden de kötü durumda. Onlara bakıp halimize şükrediyoruz. Ama açlıktan ölmemek için yiyor, örtünmek için giyiyoruz. Yüzde 50 zam verileceği söyleniyor. Tamam verilsin ama temel ihtiyaç malzemelerine yüzde 70 zam yapılmasın" dediler.

Çocuklarının istediklerini alamadıklarından yakınan bir asgari ücretli "Biz durumumuzu biliyoruz. İstediğimiz şeyi alamayınca yutkunup oradan uzaklaşıyoruz. Ama çocuk bizim gibi değil. 'Arkadaşımın babası almış' deyince yerin dibine giriyorum. Çünkü her çocuğun babası evladının gözünde Süperman'dır. Ama ben yerlerde sürünün zavallı bir kahramanım" dedi.

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