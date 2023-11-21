Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı

2024 Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu iken Ekşi Sözlük sitesinde tahmin yarışması yapıldı. En çok tahminde bulunulan ücrette ortaya çıktı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret tahmin yarışması. İşte en çok konuşulan rakam. Ekşi Sözlük yazarları başlattı

Milyonların gözü ocak ayında yapılacak zamlara çevrildi. Asgari ücret ile ilgili çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam bekleniyor. Kulislere ara sıra rakamlar sızıyor ama ne kadar doğru bilinmiyor.

Asgari ücrete en son Temmuz ayında yaklaşık yüzde 34'lük bir ara zam yapıldı ve asgari ücret şu anda net 11 bin 402 liraya çıkarıldı.

Asgari ücrete yapılacak yeni zamda ise 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

EKŞİ SÖZLÜK’TE TAHMİN YARIŞMASI

Öte yandan Ekşi Sözlük sitesi yazarları bir tahmin yarışması başlattı. Sitede asgari ücretin ne kadar olacağı konuşuldu.

En çok konuşulan ve tahmin edilen rakam ise 15 bin TL ile 16.500 TL arası oldu.

İşte tahminler:

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