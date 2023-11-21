Emeklilik hayali kuran ev hanımları dikkat. 4 adımlı yasa Meclis'e geliyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak. Son hazırlıkları yapılan teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emeklilik hayali kuran ev hanımları dikkat. 4 adımlı yasa Meclis'e geliyor

Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı.

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Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ

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Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.

Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

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Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.

İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.

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Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

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