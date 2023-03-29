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Aşırı rüzgar iki katlı evin çatısını yerinden söktü

Adana’da etkili olan rüzgarlı hava nedeniyle, iki katlı evin çatısı yerinden söküldü. 

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:01
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İki katlı evin çatısı yerinden söküldü

Aşırı rüzgar iki katlı evin çatısını yerinden söktü
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İHA'nın haberine göre, Adana’da aşırı rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı yerinden sökülerek, yola sarktı. Bu sırada bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan altından geçti.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk, yağış ve rüzgarlı hava Adana’da da etkili olmaya başladı.

Gece başlayan rüzgar gün içerisinde şiddetini artırdı. Aşırı rüzgar Türkocağı Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü. Çatı yan evin çatısının üzerine devrilerek yola doğru sarktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis yolun iki tarafın güvenlik şeridiyle kapattı. 

Ancak buna rağmen bazı vatandaşların sarkan çatının altından geçmesi dikkat çekti. Çatının düşme tehlikesine aldırmayan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu arada ekipler olay yerine gelerek çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Şefik Oruç isimli vatandaş aşırı rüzgar nedeniyle çatının yerinden söküldüğünü yetkililerinde önlem aldığını söyledi.

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