Aşırı rüzgar iki katlı evin çatısını yerinden söktü

İHA'nın haberine göre, Adana’da aşırı rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı yerinden sökülerek, yola sarktı. Bu sırada bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan altından geçti.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk, yağış ve rüzgarlı hava Adana’da da etkili olmaya başladı.

Gece başlayan rüzgar gün içerisinde şiddetini artırdı. Aşırı rüzgar Türkocağı Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü. Çatı yan evin çatısının üzerine devrilerek yola doğru sarktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis yolun iki tarafın güvenlik şeridiyle kapattı.

Ancak buna rağmen bazı vatandaşların sarkan çatının altından geçmesi dikkat çekti. Çatının düşme tehlikesine aldırmayan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu arada ekipler olay yerine gelerek çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Şefik Oruç isimli vatandaş aşırı rüzgar nedeniyle çatının yerinden söküldüğünü yetkililerinde önlem aldığını söyledi.