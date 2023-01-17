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'Delirten hastalık' yüzünden 28 dişini çektirdi. Şifayı Türkiye'de buldu

Fransa'da yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Güney, halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığı nedeniyle yaşadığı şiddetli yüz ağrılarına dayanamayınca geldiği Türkiye'de 28 dişini birden çektirip, protez diş taktırdığı bildirildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:48
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Şifayı Türkiye'de buldu

'Delirten hastalık' yüzünden 28 dişini çektirdi. Şifayı Türkiye'de buldu
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DHA’nın haberine göre; Ağrıları geçmeyen Güney, Fransa'da hastalığına çare bulamayınca geldiği İzmir'de olduğu ameliyatla sağlığına kavuştuğu söylendi.
Güney, “Hayatımda yaşadığım en korkunç ağrılardı. Balkondan atlamak istiyordum. Şimdi ise türküler söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Cannes şehrinde marangozluk yapan ve yaklaşık 8 yıldır şiddetli yüz ve çene ağrıları çeken Mustafa Güney'e, başvurduğu sağlık kuruluşunda halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığı teşhisi konuldu.

Güney, pek çok ilaç tedavisi denese de ağrılarından kurtulamadı. Bir insanın yaşayabileceği en şiddetli ağrıları yaşadığını söyleyen Güney, belki faydası olur düşüncesiyle acısının dinmesi için Türkiye'ye gelerek 28 dişini çektirdi ve protez diş yaptırdı.

Bu işlemden yaklaşık 3 ay sonra ağrılarının yeniden başladığını anlatan Güney, şifayı Türkiye'de buldu.

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edilen Güney, ağrılarından kurtuldu.

'KENDİMİ BALKONDAN ATASIM GELİYORDU' 

Yaşadığı ağrıların diş ağrısı olduğunu zannettiğini belirten Güney, “Sürekli dişçiye gittim. İlaç tedavileri işe yaramadı, daha sonra hastalığın trigeminal nevralji olduğunu öğrendim. Ağrıdan kendimi balkondan atasım geliyordu. Ağrı nedeniyle dişlerimi çektirdim ama çözüm olmadı. Dişleri çektirdikten sonra bir süre ağrılarım geçti ama sonra tekrar başladı. Fransa'daki doktorlar hastalığım nedeniyle ameliyat şansımın olmadığını söylediler. Burada ameliyat oldum. Şimdi ağrılarım dindi. Türküler söylemek istiyorum. O ağrının tarifi yoktu. Fransa'daki doktorlar bu hastalığın ameliyatının olabileceğini bilmiyorlar" dedi.

'AMELİYAT SONRASI AĞRILARI DİNDİ' 

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun da "Fransa'da yaşayan hastamız, sosyal medya vasıtasıyla bana ulaştı. Yüzünün sağ tarafında diş bölgesinde yemek yerken bıçak saplanır tarzda, elektrik çarpması tarzında bir ağrı şikayetiyle geldi. Kendisiyle telefonda görüştük.
Hastalığının trigeminal nevralji hastalığı olduğunu biliyordu. Fransa'da ilaç tedavisi almış. Ayrıca siniri yakma, balon tedavisiyle tedavi olmaya çalışmış fakat bunlardan fayda görmemiş. Hastamızı buraya davet ettim. Burada ameliyatla tedavisinin olabileceğini söyledim. Hastamızı 14 Ocak'ta ameliyata aldım. Ameliyat sonrası hastanın ağrıları geçti. İlaç tedavisi almamasına rağmen rahat bir şekilde yemeğini yiyor ve ağrısı yok" diye konuştu.

'HASTANIN YAŞADIĞI EN ŞİDDETLİ AĞRI OLARAK KENDİNİ GÖSTERİYOR' 

Ameliyatın 3 saat kadar sürdüğünü aktaran Doç. Dr. Uçkun şunları söyledi:

“Bu rahatsızlık hastamızda yaklaşık 8 yıldır var. Bu hastalıkta en etkin tedavinin cerrahi tedavi olduğu ispatlanmıştır. Ameliyatta başarı şansı yüzde 99 oranında. Ağrılar yüzde 90 kesiliyor.

Bu hastalığın özünde yüze giden beyincik damarları her kalp atışında vurduğundan dolayı hastamız, yüze yansıyan bir ağrı hissediyordu. Bu damar ve sinir arasına süngerimsi bir dokuyu koyup damarın siniri dövmesini engelliyoruz. Bu hastalık toplumda 100 binde 5 gözüküyor fakat göz ardı ediliyor. Hastalık şimşek çarpması gibi kişinin o güne kadar yaşadığı en şiddetli ağrı olarak kendini gösteriyor. Hastaların nöroloji veya beyin cerrahisi doktoruna gitmesini önermekteyiz. Hastalar daha çok diş ağrısı olduğundan dolayı diş hekimlerine gidiyorlar. Diş hekimlerinin de bu konuda bilinçli olması lazım”

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