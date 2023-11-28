Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!

Malum Türkiye’nin ekonomik durumu ortada!

Gençler kendilerine bir yuva bile kuramaz hale geldi!

İçine düştükleri ekonomik bataklıkta gençler debelendikçe daha fazla dibe batıyor!

Asgari ücretin 11 bin 400 lira, İstanbul’da en aşağı kiranın ise 12-13 bin TL’den başladığı güzel ülkemizde gençler gelecekten ümitsiz!

Gençler kendilerini geçindiremezken devlet büyükleri evliliği teşvik ediyor yetmiyor en az 4 çocuk tavsiyesinde bulunuyor!

İşte bu amaç ve şartlar dahilinde, AKP hükümeti gençlere 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlamak için adım attı!

Bu kapsamda meclise sunulan Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına yönelik kanun teklifi, 2.Kasım’da mecliste kabul edildi!

Aile ve Gençlik Fonu resmen kuruldu!

Müjde diye de duyuruldu!

Kuruldu kurulmasına ama milyonlarca genç, 150 bin TL faizsiz kredinin detaylarını merak ediyor!

Kasım ayının sonuna gelmemize karşın her türlü zorluğa rağmen evlenmek isteyen gençlere müjdeli haber daha verilemedi!

Hiçbir detay belli değilken özellikle merak edilen sorular arasında ise “150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde yaş sınırı var mı?” yer alıyor!

İktidar kanadında bu konuda yapılan açıklamalar ise kafaları daha fazla karıştırmaktan öteye de geçmiyor!

Fon’un kurulması için teklif veren vekiller arasında yer alan AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir” diyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, “18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek” diyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, “Bir kriter koymuyoruz. Yönetim Kurulu, ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirecek, ona göre de esnetebilir. Bir yaş sınırı o yüzden koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek” diyor!

Gençler ise açıklamalar arasında savrulup duruyor!

Gelen yoğun mesajlar sonrası aradık sorduk: “Yaş sınırı olacak mı, olmayacak mı?” diye!

AKP kanadından “Sürecin takip edilmesi gerektiği” dışında konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi!

Anlaşılan, yerel seçimler için AKP bir icraat yapmak istedi ancak kimse neyin ne olacağını bilmiyor!

Bu kadar belirsizlik ortasında insan ister istemez sormadan edemiyor:

Seçime kadar vatandaşı oyalayıp, sonra fonu tasfiye mi edecekler acaba?