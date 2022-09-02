Farah Zeynep Abdullah makyajsız halini paylaştı. Sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı

TRT’de yayınlanan ekranın fenonemn dizisi Masumlar Apartmanı’nda gösterdiği performansın ardından Bergen isimli sinema filminde rol alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filminde başrolü canlandıran Abdullah, bu rolle gündeme gelmişti.
Farah Zeynep Abdullah, şimdi de sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor.
Farah Zeynep Abdullah son pozuyla dikkat çekti. 33 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi.
Farah Zeynep Abdullah’ın makyajsız paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.
İşte ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımı...
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