Farah Zeynep Abdullah'tan estetik yanıtı

Masumlar Apartmanı’nda gösterdiği performansın ardından Bergen isimli sinema filminde rol alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Farah Zeynep Abdullah, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

33 yaşındaki oyuncu, "Dudaklarınız çok güzel, dolgu var mı acaba?" şeklindeki soruya kayıtsız kalmadı.

Farah Zeynep Abdullah, çektiği videoda dudaklarını göstererek, "Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm, ruj sürdüm ve dedim ki 'Tamam, yeterli" yanıtını verdi.

