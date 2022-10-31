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Farah Zeynep Abdullah'tan estetik yanıtı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada "Dudaklarınızda dolgu var mı?" sorusunu yönelten bir takipçisine bakın nasıl cevap verdi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:52
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Farah Zeynep Abdullah estetik sorularına cevap verdi

Farah Zeynep Abdullah'tan estetik yanıtı
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Masumlar Apartmanı’nda gösterdiği performansın ardından Bergen isimli sinema filminde rol alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Farah Zeynep Abdullah, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

33 yaşındaki oyuncu, "Dudaklarınız çok güzel, dolgu var mı acaba?" şeklindeki soruya kayıtsız kalmadı.

Farah Zeynep Abdullah, çektiği videoda dudaklarını göstererek, "Çok teşekkür ederim. Yok, yani dudak dolgusu olmayan son insanlardan biri benim galiba. Ama ben bu sabah düşündüm, ruj sürdüm ve dedim ki 'Tamam, yeterli" yanıtını verdi.
 

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