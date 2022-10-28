Aşklarını gizlemiyorlar! Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen'den ilk fotoğraf geldi

Aşk dedikodusu çıkan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen'in aynı konserden paylaşım yapması aşk iddialarını güçlendirmişti.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Tüm bunların ardından Umut Evirgen'den, Farah Zeynep Abdullah'la ilk paylaşım geldi.
Önceki akşam yakın dostları Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çifti, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin ile bir araya gelen Evirgen, bu anlarda çekilen fotoğrafı "İzleme komitesi" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Farah ile Umut artık saklanmıyorlar" görüşünde birleşti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.