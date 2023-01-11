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Farah Zeynep Abdullah efsane dizinin efsane karakterine hayat verecek

Halit Ziya Uşaklıgil'in 'Aşk-ı Memnu' adlı eseri 'Bihter' adıyla ve 1900'lerin büyülü atmosferiyle film oluyor. Projenin başrolünde yer alan Farah Zeynep Abdullah ise efsane karakter 'Bihter'e hayat verecek.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:00
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Ekranların unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu film oluyor

Farah Zeynep Abdullah efsane dizinin efsane karakterine hayat verecek
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Daha önce dizi uyarlaması yapılan ve Türkiye dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olan 'Aşk_ı Memnu', şimdi de 'Bihter' adıyla sinemaya uyarlanıyor.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Bergen filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu sefer de Aşk-ı Memnu dizisinin filminde rol alacak. Abdullah, filmde Bihter karakterini oynayacak. Dijital platformda yayınlanacak olan filmin senaryosunu Merve Göntem yazdı.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak Bergen'le büyük bir başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi belli oldu.

Abdullah, tüm dünyayı etkileyen "Aşk-ı Memnu" hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak "Bihter" projesinde rol alacak. Dijital platforma yapılacak filmin cast görüşmeleri de devam ediyor. TAFF Pictures'ın yapacağı filmin senaryosunu ise Merve Göntem yazdı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk sezonuyla 2008 yılında ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı. Toplam izleyicide 23.4 ve AB grubunda 27.1 izlenme oranlarına ulaşan dizinin final bölümü ise izleyicilerin yaklaşık yüzde 73.7'sini ekran başına çekmişti.

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