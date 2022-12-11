Sifonu çekince çıkan tehlike kayda alındı

Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bir mühendis ekibi, tuvaletlerin gizli tehlikelerini ortaya çıkardı. Klozetlerin aerosol haline getirilmiş su ve atık damlacıkları nasıl püskürtebildiğini kaydetti.

Aerosollerin her tarafa saçıldığı, ishal ve kusmaya neden olabilen bulaşıcı virüsler olan E. coli veya norovirüsler gibi patojenleri yayabildikleri için önemli bir sağlık sorunu oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca bu patojenler bir klozet içinde asılı kalarak potansiyel olarak birden fazla kullanıcıyı etkilemektedir.

Klozet sifonlarının çok fazla sıvıyı “öksürerek” dışarı attığını biliniyordu, ancak mühendisler onu zihninize kazıyacak ve umumi tuvalete her adım attığınızda yeniden yüzeye çıkacak şekilde nasıl görselleştireceklerini keşfetti. Damlacıkların ve aerosollerin hareketini yakalamak ve ölçmek için lazerler ve kameralar kullanıldı.

Scientific Reports'ta bu hafta yayınlanan bir araştırmanın baş yazarı, CU Boulder mühendisi John Crimaldi “Göremediğiniz bir şeyse, yokmuş gibi davranmak kolaydır. Ancak bu videoları bir kez gördüğünüzde, tuvalet sifonu hakkında bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz” dedi. Makalenin başlığı “Umumi tuvaletler enerjik ve hızla yayılan aerosol dumanları yayar.”

Çalışma, Kuzey Amerika'daki umumi tuvaletlerde sıklıkla bulunanlar gibi ticari bir tuvaleti içeriyordu. Araştırmacılar sadece musluk suyu kullandılar ve tuvalet kağıdı veya katı atıkları dahil etmediler.

Crimaldi, “Bu aerosol parçacıklarının bir şekilde havada süzüleceğini bekliyorduk, ancak bir roket gibi çıktılar” dedi. Video görüntüsü, gerçekten de ateşlenen bir roketi andırıyor, ancak gerçek parçacık hızları saniyede 2 metre olarak ölçülürken, sifonun çekilmesinden sonraki sekiz saniye içinde 1,5 metre yüksekliğe ulaşıyor.