NASA'nın keşif aracı Mars'ta buldu. NASA'daki bilim insanları günlerdir bu keşfi konuşuyor

Mars'ta henüz mikrop bile bulamamış olsak da, bize gezegenimizdeki yaratıkları hatırlatan birçok farlı kaya bulmayı başardık. Ve şimdi, NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından geçmişte tespit edilen balık, kedi ve çeşitli vücut parçalarını andıran kayaların yanına bir de ördek biçimli bir kayayı ekleyebiliriz.

Keşif aracı, ilk olarak Ekim ayının sonlarında direğe monte edilmiş kamerasıyla kayayı fotoğrafladı. Şimdi de görüntü işlemcisi Andrea Luck'ın keskin gözleri sayesinde kayanın renklendirilmiş bir versiyonuna sahibiz. Luck, eğlenceli oluşumu Twitter'da paylaştı.

Keşif aracının kayayı fotoğrafladığı mükemmel açı sayesinde, suda yüzen ve başını çevirerek sırtına bakan bir "ördeği" görmek mümkün.

Curiosity, şu anda Gale Krateri'nin vahşi ve harika oluşumlarla dolu inanılmaz manzaralı alanını keşfetmekle meşgul. Bilim insanları, orada bulunan tuzlu minerallerle ilgileniyor ve gezegenin su geçmişi hakkında neler bulabileceklerini inceliyorlar. Keşif aracı, Mars'ın bir zamanlar mikrobiyal yaşam için yaşanabilir olup olmadığını araştırırken organik moleküllerin belirtilerini arıyor.

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