'Şifre unutmak' tarih oluyor: Google’da ‘Passkeys’ dönemi

Google, kullanıcıların hesaplarındaki şifrelerden vazgeçerek, cihazlarda yerleşik olarak bulunan pin, yüz ya da parmak izi gibi kimlik doğrulamalarını kullanan hızlı ve güvenli bir yaklaşım olan Passkeys isimli özelliği tüm kullanıcılara ulaştırmaya başladı.

Dün itibariyle kullanıcılarından varsayılan olarak bir Passkeys oluşturmaları istenmeye başlandı.

Passkeys şifre hatırlama ve değiştirme gibi can sıkıcı adımları atlamamızı sağlıyor.

Google’ın bu hamlesi sonrasında kullanıcılar kurulum işlemi için hesap ayarlarında manuel olarak arama yapmak zorunda kalmayacaklar.

Hedef, Passkeys’i ‘yeni oturum açma standardı’ haline getirmek olsa da Google, geleneksel şifrelerin “Biz bu dönüşümü yaparken hala hayatımızın bir parçası olmaya devam edeceğini” söylüyor.

Dolayısıyla, kullanıcılar Google hesaplarında geleneksel şifrelerle oturum açmayı tercih edebilir ve hesapları için “Mümkün olduğunda şifreyi atla” seçeneğini devre dışı bırakarak Passkeys’i kullanmaktan tamamen vazgeçebilirler.

Google, geçtiğimiz yıl Workspace ve Cloud hesapları ile Chrome da dahil olmak üzere bir dizi ürününe Passkeys desteği getirmişti.

Önde gelen birçok web sitesi ve uygulama da Passkeys’i desteklemeye başlamış durumda.