Sigara ve alkol kısır yapıyor. Profesör uyarılarını sıraladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Sigara ve alkol kısır yapıyor. Profesör uyarılarını sıraladı
Uzmanı kısırlığın arttığına vurgu yaparak, “Tütün ve alkol kısırlığı tetikliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Kısırlık, çocuk sahibi olmakta zorluk çeken 6 çiftten 1'ini etkiliyor ve sigara, alkol kullanımı, düzensiz yaşam tarzı gibi faktörler hem kadın hem erkek kısırlığını tetikleyebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu oran yüksek gelirli ülkelerde %17,8, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise %16,5. Kısırlık, erkeklerde sperm problemlerinden, kadınlarda ise üreme organları ve hormonal bozukluklardan kaynaklanabilir.

Tedavi süreci, hastanın durumuna göre değişkenlik gösteren altı aşamalı bir süreçtir ve tüp bebek tedavisi gibi çeşitli yöntemler uygulanabilir.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, dünya genelinde yetişkin nüfusun yaklaşık %17,5'inin kısırlıkla mücadele ettiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, yetişkin nüfusun yüzde 17,5’inin kısırlıkla mücadele ettiğini söyledi.

“SİGARA VE ALKOL KULLANIMI KISIRLIĞIN OLUŞMASINI TETİKLEYEBİLİYOR”

Kılıç açıklamasının devamında, “Dünya genelinde 6 çiftten 1’i çocuk sahibi olmakta zorlanırken, bunun nedenlerinin başında kısırlık geliyor. Sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam tarzı hem kadınlarda hem erkeklerde kısırlığın oluşmasını tetikleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

KISIRLIK NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Cinsel yönden aktif olan ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulamayan bir çiftin, bir yıl süre içerisinde gebelik elde edememesi durumu” olarak isimlendirilen kısırlık, dünya genelinde çiftlerin yaklaşık olarak %25'ini etkileyen klinik bir sağlık problemidir.

KISIRLIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Mikroenjeksiyon,

-Yumurta dondurma,-Embriyo tıraşlama,-Tüp bebek tedavisi,

-Yumurta gençleştirme (PRP),

-Aşılama (IUI),

-Yardımcı tomurcuklanma (Assisted hatching),

-Mitokondri transferi.

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