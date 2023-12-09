'Bu teknikle 3 günde sigarayı bırakabilirsiniz'. Uzmanı en ince ayrıntısına kadar anlattı

Sigara Bıraktırma Merkezi Başkanı Tandoğan Müftüoğlu, ışın uygulama adını verdikleri teknik ile 3 günde sigarayı bıraktırdıklarını söyledi. Müftüoğlu bu teknikle bugüne kadar on binlerce kişiyi sigaradan kurtardıklarını kaydetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Bu teknikle 3 günde sigarayı bırakabilirsiniz'. Uzmanı en ince ayrıntısına kadar anlattı

Sigara Bıraktırma Merkezi Kurucu Başkanı Tandoğan Müftüoğlu, Gazeteilksayfa.com’dan Sefa Üstüner'e konuştu. Müftüoğlu “Gençlerimiz sigaraya başlamasın diye çeşitli eğitim çalışmaları yapıyoruz. Burada sigarayı bırakmak isteyen kişilere uyguladığımız özel metotla sigarayı bıraktırıyoruz” dedi.

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Okullarda gençlere yönelik eğitim ve seminer çalışmaları da verildiğini söyleyen Sigara Bıraktırma Merkezi Kurucu Başkanı Tandoğan Müftüoğlu, “Okullardan gelen talepleri değerlendirip seminerler veriyoruz. Gençlerin ve çocukların sigaraya başlamasının önüne geçmeye çalışıyoruz ve pasif içiciliğin onlara verdiği zarardan da bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİGARA BÜYÜME KOMPLEKSİ DEĞİLDİR”

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İnsanların sigarayı, sevinç, üzüntü ve heyecan anında rahatlatan bir durum olarak gördüğünü söyleyen Tandoğan Müftüoğlu, “Genellikle gençlerimiz sigarayı bir büyüme kompleksi olarak görüyorlar ve özeniyorlar. Sigaraya erişim diğer zararlı maddelere oranla daha kolay. İnsanlar sadece sigarayı tükettiklerini zannediyorlar ancak bu durum böyle değil. Bir yandan sağlıklarından bir yandan da ceplerindeki paradan oluyorlar” şeklinde konuştu.

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“SİGARA SADECE KANSER YAPMAZ”

Müftüoğlu sigaranın sadece kanser yapmadığını, başka pek çok zararı olduğunu belirterek, “Sigara sadece kanser yapmaz. Kalp ve damar hastalıklarına neden olur, kan hastalıklarına neden olur ve 30’dan fazla hastalığa sebep olur. Bizler, bu zararları anlatmak için sürekli kamu spotları yayınlatmaya ve medyada yer almaya çalışıyoruz. Bizler burada, ‘sigaradan kurtulmak istiyorum’ diyen kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün ve 385 kurumun onayladığı, bir uygulama olan ışın uygulama tekniği ile 3 günde sigarayı bıraktırıyoruz” bilgisini verdi.

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“SADECE ÜÇ GÜNDE BIRAKTIRIYORUZ”

Tekniğin detaylarını anlatan Müftüoğlu, “Fransa’da geliştirilmiş bu teknikte, vücudun belirli noktalarına, mili amper ile ifade edilecek şekildeki özel dalga boyunda ayarlanmış, enfraruj ışın uygulanır. Bu ışının uygulanması sonrasında, sinir hücreleri vücudun doğal salgısı olan endorfini bol miktarda üretmeye başlar. Seanslarımız üç gün sürüyor ve sadece yarım saat ışın işlemi uygulanıyor. Böylece üç gün sonra sigara tiryakisi olan kişide, nikotine olan suni ihtiyacı yapılan uygulama sonrası kendiliğinden bırakması hedefleniyor. Bundan sonra otomatik olarak endorfin salgısı, vücutta doğal bir şekilde salgılanmaya devam eder. Teknik acısız ve yan etkisizdir. Tedavi olmak isteyen kişilerin bu yönde bir korkusu olmasın” diyerek sözlerini noktaladı.

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