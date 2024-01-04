Sigarada zam yağmuru dinmek bilmiyor. Bir gruba daha zam yapıldı

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Sigarada zam yağmuru dinmek bilmiyor. Bir gruba daha zam yapıldı
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından birçok ürene zam gelmeye başladı. Son olarak bir sigara grubuna daha zam geldi. İşte güncel sigara fiyatları...

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris grubuna gelen zammın ardından, son olarak BAT sigara grubuna da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BAT grubuna zam geldiğini açıkladı.

Sigara markalarının güncel fiyatlarının yer aldığı listede en düşük ve en yüksek fiyatlar belirtildi. BAT grubunda en ucuz sigara 52 lira olurken, en pahalısı 60 liraya yükseldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

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