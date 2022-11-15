Siğillere artık veda. İşte evdeki malzemelerle 2 dakikada hazırlanan yöntem

Deride çıkan siğiller, Human Papilloma Virüs- HPV olarak bilinen bir virüsün oluşturduğu enfeksiyonlar. Genellike el ve ayak parmaklarında ortaya çıkıyor.

Siğiller çoğunlukla zararsızdır. Ancak rahatsız edicidir.

SARIMSAK VE LİMON

Sarımsak ile C vitamini deposu limon, birçok şeyde olduğu gibi siğiller üzerinde de etkilidir. Özellikle sarımsaktaki allisin maddesi nedeniyle antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarımsak yemek ve uygulamak siğil büyümesini engellemeye yardımcı olacaktır. Limondaki asit cildin pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Sarımsak gibi limon da mantar önleyici, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca limonun yara izleri üzerinde de olumlu etkisi vardır. Yara izleri daha az belirgin olacak ve daha hızlı iyileşecektir.

YAPILIŞI

1 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Bandaj (gerekirse).

Sarımsak karanfilini kalın bir macun elde edene kadar ezin. Daha sonra bu macunu yarım limonun suyuyla karıştırın.

Malzemelerin biraz yapışkan olması için birkaç dakika bekleyin ve ardından karışımı doğrudan siğil üzerine uygulayın.

Etkilenen bölgeyi tamamen kapattığınızdan emin olun, ardından karışımın gece boyunca çalışabilmesi için etrafına küçük bir bandaj uygulayın.

Ertesi gün cildinizi bol su ile yıkayın ve iyice kurulayın.

Siğilin tamamen yok olana kadar bu tedaviyi her gece tekrarlayın.