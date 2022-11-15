Beyni saat gibi çalıştırıyor. Kelliği tedavi ediyor

İnsanların sağlıklarını korumak için doğal besinlere yönelmeleri dikkat çekti. Bunlardan birisi olduğu bilinen ve ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlanan Brezilya cevizi dikkatlerden kaçmadı.

Brezilya cevizinin faydasını görmek için dengeli tüketmek önemlidir. Çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içermesi sebebiyle kalp sağlığı için faydalıdır.

BREZİLYA CEVİZİNİN FAYDALARI

-İltihabı azaltır

Antioksidan etkileri sayesinde iltihabı azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

-Beyin fonksiyonlarına faydalı

Beyin fonksiyonlarını arttıracak güçlü antioksidanlar içermesi sebebiyle beyin sağlığı için faydalıdır.

-Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır

-İçeriğindeki selenyum sayesinde oksidatif stresin azaltılmasına destektir. Selenyumun, tiroidi olanlarda olumlu etkisi vardır.

-Yüksek oranda omega 3 içerir. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

-İçeriğinde yüksek miktarda selenyum bulunan Brezilya cevizi, antioksidan özelliği taşır.

-İçerdiği antioksidanlar sayesinde birçok kronik hastalığa iyi gelmesiyle bilinir.

-Stres, yorgunluk ve anksiyeteye karşı etkilidir. Vücuttaki iltihapları azaltır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Testosteron düzeyini yükseltir. Sperm sayısını, kalitesini ve hareketliliğini arttırır.

-Vücuttaki serbest radikallerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kanser riskini düşürür.

-Brezilya cevizi, içeriğindeki selenyum sayesinde tiroid bezinin düzgün çalışmasına destek olur.

-Yaşlanma karşıtı bir besin olan Brezilya cevizi, ciltteki kırışıklıkları azaltır. Cildin esnekliğini arttırır, parlaklık verir.

-Cilt kuruluğu, egzama ve sedef hastalıklarına karşı da etkilidir.

-Çinko eksikliğine iyi gelir.

-Saç sağlığına iyi gelir. Saçlara parlaklık verir, kırılma eğilimini azaltır.

-Erkek kellik tedavisinde de etkilidir. Brezilya cevizi, kalın tüylerin büyümesini teşvik eder.

-Bir avuç Brezilya cevizi, günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Bu sayede diyet ve vejetaryen menülerine eklenmesi gereken bir besindir.

-Lifli yapısıyla uzun süre tokluk hissi verir. Bu sayede kilo vermeye destek olur.

-Bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı direnç verir. Sindirim sistemini düzenler.

BREZİLYA CEVİZİ KİLO ALDIRIR MI?

Brezilya cevizinin karbonhidrat bakımından besin değeri düşüktür. Bol lifli bir yapıya sahip olan Brezilya cevizi, kilo vermeyi kolaylaştırır. Bir adet Brezilya cevizi 26 kalori değerindedir. 5 adet Brezilya cevizi ise yaklaşık 130 kaloridir.

BREZİLYA CEVİZİ GÜNDE KAÇ TANE YENİR?

Brezilya cevizi, sağlık açısından oldukça faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi halinde zararlı etkileri ortaya çıkar. Bu yüzden Brezilya cevizi, günde 5-6 adetten fazla tüketilmemelidir.

BREZİLYA CEVİZİ ZARARLI MI?

Sağlık açısından faydalı olan Brezilya cevizinin, normal tüketilmesinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak her besinde olduğu gibi Brezilya cevizinin de aşırı tüketilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden günde en fazla 5-6 adet tüketilmelidir.