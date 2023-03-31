Sığınmacılara sahte belgelerle diploma. Uganda’da okumadı Türkiye’de diploma aldı

Türkiye’de sığınmacı politikası beyana dayalı şekilde devam ediyor. Sığınmacıların beyanlarını esas alan devlet kurumları Suriye’de resmi kurumları muhatap almadığı gibi diğer devletlerden gelen belgelerin de sahte olup olmadığını yeterince araştırmıyor.

MEB İNCELEME BAŞLATTI

TELE 1'in haberine göre, son 10 yılda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri beyana dayalı diploma denklik belgesi verdi. Ancak birçoğunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, yaptığı incelemelerin sonucu yalan beyan ve düzmece belgelerle binlerce sahte diplomaya denklik verildiği ortaya çıktı.

Tüm illerde sığınmacılara ait sahte denklik belgesiyle alınan diplomalar teker teker iptal ediliyor. İptal edilenlerin dosyaları Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Kılıç'ın imzasıyla tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderiliyor.

HİÇ OLMAYAN OKULLARDAN MEZUNİYET BELGESİ GÖSTERDİLER

Yapılan incelemelerde ortaya ilginç gerçekler de çıktı. İptal edilen diplomaların denkliklerinin aslında gerçeği yansıtmadığı, Türkiye’deki eğitime denk olmadığı ortaya çıktı. Ancak en çarpıcı tespit ise hiç olmayan okullardan kendilerini mezun gibi göstermeleriydi.

‘SEHVEN’ DENKLİK VERİLDİ AÇIKLAMASI YAPILDI

Şanlıurfa’da yaşayan A. Kanivar isimli sığınmacı geçici kimlik koruma belgesi ile diploma denkliği aldı. Ancak nüfustaki doğum tarihi ile diplomadaki doğum tarihi birbirini tutmadığı için 3 Ocak’ta denklik iptal edildi. Durum YÖK’e de bildirilip sahte diplomalar engellenmeye çalışıldı.

Başka bir örnekte ise diploma denkliği için Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde sınava girmeleri gerektiği halde Zahra Hosseini ile Mohsan Hossaını’ye de, Pamukkale Milli Eğitim Müdürlüğü diploma denkliği verdi. MEB inceleyince, 12. sınıf diploma denkliklerini yetersiz buldu. MEM, “Sehven diploma denklik belgesi düzenlenmiştir” diye savunma yapsa da, Bakanlık, iki mültecinin de diplomasını iptal edip, YÖK’e bildirdi.

ÜRDÜN’DE DEDİĞİ OKUL SUUDİ ARABİSTAN’DA ÇIKTI

Suriyeli Bilal İzzat Rabah Husseyin, MEB’e verdiği Amman Er Reyada Lisesi denklik belgesini onaylanıyor. Bu belgeyle öğrenci İstanbul'da özel bir üniversiteye başvuru yapıyor. MEB, “Lise mezuniyeti sağlamayan bu kişinin bir yükseköğretim kurumunda eğitim almaya durumunun uygun olmadığı mütalaa edildi” diyerek denkliği iptal ediyor. Öğrencinin Ürdün’de dediği okulun ise Suudi Arabistan’da olduğu ortaya çıkıyor.

SAHTE VEKALETLE DENKLİK ALDI

İstanbul’daki Omid Abdullahi’nin lise diploması olmadığı halde Beylikdüzü MEM, lise diploma denkliği veriyor. Bu diplomayla üniversiteye gidebilirken, 10 Mart 2023’te MEB, iptal etti. Fatih MEM yine Mostafa Mirzaei adlı Suriyeli’ye önce denklik verdiği diplomayı aynı nedenle iptal etti. Farya Kahallılı Mahalleh’in resmi başvuruyu sahte vekaletname ile yaptığına bakılmaksızın önce diploma denkliği verilip, ardından iptal edildi.

UGANDA’DA LİSE OKUMADAN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTEYE GİTTİ

Nellie Ethell, Uganda’da Mary’s Namagunga Koleji mezunu olduğunu ileri sürdü. Eyüp Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 yıl önce diploma denklik belgesi verdi. Uganda Eğitim Bakanlığı onaylı, resmi belge sunulmadığı için 17 Ocak 2023’te bu kez MEB, diploma denkliğini reddetti. Lise diploması olmadan, üniversiteye gitti. Endonezya uyruklu Sharıfah Rodhwa Nur Fauzai’nin mezunu olduğunu ileri sürdüğü Jongol Lisesi denkliğinde de, diploma notu ile not dökümü çeliştiği için denkliği iptal edildi.

'SAHTE BELGE' GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Esmatullah Sharifi ile Abdulsalam Sharifi adlı Afgan vatandaşlarının diploma denkliklerini Zeytınburnu MEM, Afganistan'daki Khanae Noor Lisesi'nden alındığı iddia edilen belgelerle kabul ediyor. Zeytinburnu 1. Noteri de, belgelerin doğruluğunu onaylıyor. Eğitimi, 12. sınıfa denk kabul edilip, denklik veriliyor. Ancak, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ‘belgelerin doğruluğu teyit edilemedi' yani ‘sahte belge' gerekçesiyle denkliği iptal etti.