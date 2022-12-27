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Bir sahte diploma skandalı daha. Tam 11 yıl hastaneyi kandırmış

Tekirdağ'daki sahte doktor skandalının ardından bu kez de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır görev yapan A.İ. ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:43
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki sahte doktor skandalı ortaya çıktı. Tam 11 yıl hastaneyi kandırmış

Bir sahte diploma skandalı daha. Tam 11 yıl hastaneyi kandırmış
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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ı Türkiye günlerce konuşmuştu. Diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklanmıştı.

Bu olayın ardından Van’da da bir sahte doktor skandalı yaşandı. 11 yıl önce Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile 1 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne müracaata bulunan A.İ., burada 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

GERÇEK YENİ ANLAŞILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.

“AİLE BASKISINDAN KORKTUM”

Ayşe Özkiraz, ifadesinde, 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını söylediğini, ailesinin sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp ailesine gösterdiğini söylemişti.

Özkiraz, ifasinde, "Ortaokulu Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi'nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dedi.

“PASAJDA ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASTIRDIM”

Çapa Tıp Fakültesi'ne girebilmek için İstanbul Eminönü'nde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdığını söyleyen Özkiraz, "Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Bu sebeple şüphe duyulmuyordu. Okula gitmediğim zamanlarda da İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Ayrıca aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım. Ancak bunları hiçbir yerde göstermedim. Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım" demişti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Özkiraz tutuklanmıştı.

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semih
27.12.2022 16:19
Tüm bunların nedeni, Yüce Kuran'ı, ONUN ÖZÜ olan Ahzab Suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlayıp okumamak. YÜCE KURAN okunmalı. Yüce Kuran engellenemez.  
 
erol
27.12.2022 16:18
Üçüncü Dünya ülkelerininTıp,eczacılık,gibi fakültelerinin denkliği nasıl veriliyor, Türkye deki fakültelerin eğitime denk mi bilinmiyor Apartmanda bozma üniversitelerin eğitimi hangi düzeyde sorgulan  
 
harbi adam
27.12.2022 16:02
sorsanız maaş almamıştır hatta hastahane ile ilgisi yoktur:)  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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