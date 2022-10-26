Siirt'te 14 yaşındaki çocuk öldürüldü

DHA

Olay, akşam saatlerinde Siirt'in Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında anlaşmazlıktan çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

