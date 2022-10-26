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Siirt'te 14 yaşındaki çocuk öldürüldü

Siirt'te iki grup arasında sözlü tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavgada 14 yaşındaki Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:16
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Siirt'te 14 yaşındaki çocuk öldürüldü

Siirt'te 14 yaşındaki çocuk öldürüldü
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Siirt'in  Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında anlaşmazlıktan çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. 

 

TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 
 

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