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Döner bıçaklı saldırıda dehşeti yaşayan mağdur konuştu. Öldürmeye teşebbüs etti. 9 yıl çok az

 Fatih'te üç gün önce yol kenarında tartıştığı kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar'ın döner bıçaklı saldırısına uğrayan otomobil sürücüsü Şeyhmus Aykurt yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 22:15
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Döner bıçaklı saldırıda dehşeti yaşayan mağdur konuştu. Öldürmeye teşebbüs etti. 9 yıl çok az

Döner bıçaklı saldırıda dehşeti yaşayan mağdur konuştu. Öldürmeye teşebbüs etti. 9 yıl çok az
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Aykurt, "Benim yerime bir kadın olsaydı öldürecekti diye düşünüyorum. 9 yıl bence çok az çünkü öldürmeye teşebbüs etti. Boğazıma vurmaya çalıştı. En az 15 yıl ceza alması lazım. İnsan canını bu kadar basit görmemeleri lazım." dedi.

DHA'nın haberine göre; olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alıp, Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından kendi arabasıyla hastaneye götürüldü.  Gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Saldırıya uğrayan Şeyhmus Aykurt yaşadıklarını anlattı.

"BENİM YERİME KADIN OLSAYDI ÖLDÜRECEKTİ"

Aykurt, "Olay çok kötüydü. Yoldan geçerken arkadaştan yol vermesini istedim. Kendisi oralı olmadı. Bir daha uyardım. Yolu kapatmıştı. Kendisi bana, ‘Buradan TIR bile geçer siz niye geçemiyorsunuz’ dedi. Kendisine, araba zor geçiyor, biraz daha ileri alırsanız daha rahat geçeriz dedim. O an birden sinirlendi. Ben motorunu çekeceğini düşündüm. Ancak motorun altından bıçağını çıkarıp, bana doğru yürüdüğünü gördüm. Ben ilk etapta bana vurana kadar bıçak olduğunu fark etmedim. Benim yerime bir kadın olsaydı öldürecekti diye düşünüyorum. Ben elimden geleni yaptım. Kendimi korumaya çalıştım. Geri kalanını gerçekten hatırlamıyorum" diye konuştu.

"9 YIL ÇOK AZ, İKİ PARMAĞIM ARTIK ÇALIŞMIYOR"

Aykurt, "Burada yaşıyorum. Normalde böyle şeyler olmuyordu. Son zamanlarda artmaya başladı. Daha önce sadece bir iki kere yolda karşılaştım.  9 yıl bence çok az çünkü öldürmeye teşebbüs etti. Boğazıma vurmaya çalıştı. Elimle kendimi korumaya çalıştım. O an elim de kesilebilirdi. İki parmağım artık çalışmıyor, damarlarım komple koptu. Doktor iyi bir ameliyat geçirdiğimi söyledi ama tedbirli olmamız gerekiyormuş. Ortalama 2 ay alçıda kalacak. Ardından tedavi göreceğim." dedi.

"2 AY ÇALIŞAMAYACAĞIM"

2 ay çalışamayacağını da belirten Aykurt, "En az 15 yıl ceza alması lazım. İnsan canını bu kadar basit görmemeleri lazım. Ben 2 ay çalışamayacağım, 3 çocuk okutuyorum. Biri üniversiteye yeni başladı. Şu an çalışmıyorum. Evim kira ve evimi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum" dedi.

 

 

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