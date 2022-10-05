Okula gelmeyen, uyuşturucu, bıçakla yaralama gibi disiplin suçlarıyla sınıfta kalan 22 bin öğrenci, bakanın talimatıyla sınıf geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 11. sınıfı geçemeyerek sınıf tekrarı yapması gereken çoğu disiplin suçu almış 22 bin öğrenciyi affederek 12. sınıfa geçirdiği iddia edildi.

Sınıf geçme işleminde herhangi bir şart aranmadığı öğrenilirken öğrencilerin resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler olduğu öğrenildi.



22 bin öğrencinin çoğu devamsızlık ve uyuşturucu, sigara, kavga gibi disiplin cezasından sınıfta kalan öğrencilerden oluştuğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE NETLERİ “ERROR” VERİYOR

TYT 2022’de doğru cevap sayısı ortalamaları 40 soruluk Türkçe testinde 17,7 oldu. 20 soruluk sosyal bilimler testinde 7,9 olan ortalama, 40 soruluk Temel Matematik testinde 6,9’da kaldı. 20 soruluk Fen Bilimleri testinde de doğru cevap sayısı ortalaması 3,2 ile oldukça düşük kaldı.

2022’de TYT’de tüm adaylar için doğru cevap sayısı ortalamaları 40 soruluk Türkçe testinde 17,7 oldu. Bu ortalama 2021’de 18,4’dü. Sosyal Bilimler testinde doğru cevap ortalaması 2021 yılında 8,3 iken bu ortalama 2022 yılında 7,9’a düştü. Temel Matematik testinde doğru cevap ortalaması 2021’e göre artarak 6,9’a yükseldi. 20 soruluk Fen Bilimleri testinde de doğru cevap sayısı ortalaması ise son iki yıldır 3,2 ile YKS’nin başladığı 2018’den bugüne en yüksek seviyelerde.