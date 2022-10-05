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  • Okula gelmeyen, uyuşturucu, bıçakla yaralama gibi disiplin suçlarıyla sınıfta kalan 22 bin öğrenci, bakanın talimatıyla

Okula gelmeyen, uyuşturucu, bıçakla yaralama gibi disiplin suçlarıyla sınıfta kalan 22 bin öğrenci, bakanın talimatıyla sınıf geçti

Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan 22 bin öğrenciyle ilgili skandal bir karara imza atıldı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener teklif etti. Bakan Özer, onayladı. 81 ile resmi yazıyla talimat verildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:48
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Okula gelmeyen, bıçakla yaralama, uyuşturucu gibi cezalardan sınıfta kalan 22 bin öğrenci, Bakan Mahmut Özer talimatıyla sınıf geçti

Okula gelmeyen, uyuşturucu, bıçakla yaralama gibi disiplin suçlarıyla sınıfta kalan 22 bin öğrenci, bakanın talimatıyla sınıf geçti
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 11. sınıfı geçemeyerek sınıf tekrarı yapması gereken çoğu disiplin suçu almış 22 bin öğrenciyi affederek 12. sınıfa geçirdiği iddia edildi.

Sınıf geçme işleminde herhangi bir şart aranmadığı öğrenilirken öğrencilerin resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler olduğu öğrenildi.

22 bin öğrencinin çoğu devamsızlık ve uyuşturucu, sigara, kavga gibi disiplin cezasından sınıfta kalan öğrencilerden oluştuğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE NETLERİ “ERROR” VERİYOR

TYT 2022’de doğru cevap sayısı ortalamaları 40 soruluk Türkçe testinde 17,7 oldu. 20 soruluk sosyal bilimler testinde 7,9 olan ortalama, 40 soruluk Temel Matematik testinde 6,9’da kaldı. 20 soruluk Fen Bilimleri testinde de doğru cevap sayısı ortalaması 3,2 ile oldukça düşük kaldı.

2022’de TYT’de tüm adaylar için doğru cevap sayısı ortalamaları 40 soruluk Türkçe testinde 17,7 oldu. Bu ortalama 2021’de 18,4’dü. Sosyal Bilimler testinde doğru cevap ortalaması 2021 yılında 8,3 iken bu ortalama 2022 yılında 7,9’a düştü. Temel Matematik testinde doğru cevap ortalaması 2021’e göre artarak 6,9’a yükseldi. 20 soruluk Fen Bilimleri testinde de doğru cevap sayısı ortalaması ise son iki yıldır 3,2 ile YKS’nin başladığı 2018’den bugüne en yüksek seviyelerde.

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Poyraz
5.10.2022 12:09
Tam kendilerine göre nesil dindar değil kindar nesil yetiştirmek  
 
Abbas
5.10.2022 11:54
Yer yok bakan ne yapsın, okul yapmaktansa sınıf atlat, öğrencinin geleceği ne olacak? Nasıl olsa işe yaramıyor  
 
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