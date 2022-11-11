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Evde kadınlar için sıkılaşma tüyoları. Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler

Daha sıkı bir görüntülere Düzenli beslenme ve düzenli egzersizlerle kavuşabilirsiniz. Bu egzersizleri evinizde uygulayarak fit bir vücuda kavuşabileceğiniz vurgulandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:30
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Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler. Evde kadınlar için sıkılaşma tüyoları

Evde kadınlar için sıkılaşma tüyoları. Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Sağlıklı ve fit bir vücut için en önemli unsurlardan olan düzenli beslenme, bol egzersizin yapılması ve dinlenilmesi gerektiği vurgulandı. Kadınları daha sıkı ve fit bir vücuda sahip olabilmek için çeşitli yöntemler denediğinin bildirilmesi dikkat çekti. 

SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı ve düzenli beslenerek sıkı bir vücut için zemin hazırlamış olursunuz. Eğer yemek konusunda kendisi durduramıyor ve engel olamıyorsanız diyet yapmalı ve bu diyette yeşil sebzeleri bolca tüketeceğiniz bildirildi.

Diyet yaparken bolca tüketmeniz gereken bir diğer besin ise sudur. Su aynı yeşil sebzelerde olduğu gibi size tokluk hissi verecek daha az yemek yemenizi sağlayacaktır. Ayrıca su ödem atımı için de oldukça etkilidir.

Yeşil sebzeler hem düşük kaloriye sahip olmaları hem de lifli ve antioksidan etkisine de sahip olduklarından dolayı kolayca ödem atmanızı sağlarlar.

Sıkılaşmak için yapılması gereken egzersizler:

1- Plank

2- Air Squat

3- Lunge

4- Wall Sit

5- Push Up

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