Yazın alınan kilolardan sonbaharda kurtulmanın 9 püf noktası

Yaz aylarında tatiller ve sosyal etkinlikler derken insanların korkulu rüyası olan kilolar rahatsız etmeye devam ediyor. Sonbahar gelmişken yazın alınan fazla kilolardan için çareler aranmaya devam ediyor.

Bilinçsizce alınan kilolardan kurtulmak isteyen çoğu kişinin ise gelişigüzel diyet programları uygulaması dikkat çekti. Bu süreçte beslenme ve diyet uzmanlarının önerilerinin önemi arttı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, şok diyetlerin gelişigüzel uygulandığında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini vurguladı. Demirel, “Üstelik sağlıksız ve düzensiz yapılan bu tarz sürdürülebilirliği olmayan diyetlerle verilen kiloların korunması mümkün olmadığı gibi, kısa sürede tekrar kilo alınması da kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler için sağlıklı kilo vermenin 9 püf noktası derlendi.

İŞTE DOKUZ PÜF NOKTASI…

1 - Yüksek karbonhidratlı besinlere dikkat edin

2 - Kararlı olun ve adım adım yol alın

3 - Kahvaltılarınızda proteini artırın

4 - Beslenme düzeni oluşturun

5 - Yeterince uyuyun

6 - Popüler diyetlere dikkat edin

7 - Yemeklerinizi planlayın

8 - Düzenli egzersiz yapın

9 - Su içmeyi unutmayın

