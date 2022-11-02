2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Yazın alınan kilolardan sonbaharda kurtulmanın 9 püf noktası

Yazın alınan kilolardan sonbaharda kurtulmanın 9 püf noktası

Diyette yazın es geçenler Sonbaharda sağlıklı kilo vermenin 9 önemli noktasının sizlerle paylaşıyoruz. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:47
Takip Et

Yazın alınan kilolardan sonbaharda kurtulmanın 9 püf noktası

Yazın alınan kilolardan sonbaharda kurtulmanın 9 püf noktası
+
Aa
-

Yaz aylarında tatiller ve sosyal etkinlikler derken insanların korkulu rüyası olan kilolar rahatsız etmeye devam ediyor. Sonbahar gelmişken yazın alınan fazla kilolardan için çareler aranmaya devam ediyor.

Bilinçsizce alınan kilolardan kurtulmak isteyen çoğu kişinin ise gelişigüzel diyet programları uygulaması dikkat çekti. Bu süreçte beslenme ve diyet uzmanlarının önerilerinin önemi arttı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, şok diyetlerin gelişigüzel uygulandığında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini vurguladı. Demirel, “Üstelik sağlıksız ve düzensiz yapılan bu tarz sürdürülebilirliği olmayan diyetlerle verilen kiloların korunması mümkün olmadığı gibi, kısa sürede tekrar kilo alınması da kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler için sağlıklı kilo vermenin 9 püf noktası derlendi.

İŞTE DOKUZ PÜF NOKTASI…

1 - Yüksek karbonhidratlı besinlere dikkat edin

2 - Kararlı olun ve adım adım yol alın

3 - Kahvaltılarınızda proteini artırın

4 - Beslenme düzeni oluşturun

5 - Yeterince uyuyun

6 - Popüler diyetlere dikkat edin

7 - Yemeklerinizi planlayın

8 - Düzenli egzersiz yapın

9 - Su içmeyi unutmayın
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
2
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
3
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
6
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
7
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Darwin Nunez eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'a sahada dayak attı
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Milli yıldıza İtalyan devi talip oldu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Sürücüsü fenalaşan kamyonet denize uçtu
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
﻿Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.