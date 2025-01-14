Sıla Türkoğlu, zirvede tek başına

2023’te olduğu gibi 2024’de de sosyal medyanın en çok konuştuğu kadın oyuncu Sıla Türkoğlu oldu.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP, her ay sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncularla ilgili verileri paylaşıyor. Buna göre, 2024 yılında da zirvenin adı değişmedi. Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı ‘Doğa’ karakteriyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu, tam 10 ay boyuncu en çok konuşulan kadın oyuncu oldu.

Yayınlanan verilerde dikkatimi çeken bir husus da şu; Sıla Türkoğlu, hemen hemen birinci olduğu aylarda en yakın rakibinin 2 katı etkileşim almış. Hatta bazı aylar var ki, neredeyse en yakın takipçisi oyuncuya 3 kat fark bile attığı olmuş.

Sıla Türkoğlu, hem dizisinin başarısı hem marka yüzü olduğu reklam filmleriyle hem de kapak konuğu olduğu dergilere verdiği röportajlarla 2024 yılına da damga vurdu. Oyuncu, 2023’te de en çok konuşulan kadın oyuncuydu.

‘Küvetteki Gelinler’in hikâyesi

1800'lü yıllarda yaşanmış gerçek bir olaydan esinle Beth Graham, Charlie Tomlinson ve Daniela Vlaskalic tarafından kaleme alınan, Erdal Beşikçioğlu rejisiyle sahnelenen ‘Küvetteki Gelinler’de sahneyi Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Göktan paylaşıyor.

Dinamik performansları, güçlü metni ve etkileyici görselliğiyle büyük beğeni toplayan ‘Küvetteki Gelinler’, üç kadının, aynı adam tarafından kandırılıp, dolandırılıp, yalnızlaştırılıp, sahte sözlerle sevilip ardından bulunmalarının bavulda, çöpte ya da küvette bitmesinin hikâyesi… Toplumsal baskılar, kadınlık halleri ve bireysel özgürlük arasındaki çelişkileri çarpıcı bir dille ele alan oyun, seyirciyi bir trajediye ve derin bir sorgulamaya davet ediyor.

Oyun, 24 Ocak 2025 Cuma akşamı saat 20.30’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

Alişan’dan ‘Natamam’

Alişan, yeni şarkısı ‘Natamam’ı Ölmez Müzik etiketiyle yayınladı.

Şarkının sözleri, müziği ve düzenlemesi Mert Ekren imzası taşıyor. Şarkıya Mustafa Özen’in yönetmenliğini yaptığı bir de klip çekilmiş. Şarkının ruhuna uygun bir klip olmuş. Ayrılığın verdiği acıyla sevgiliye olan sitemi anlatan şarkı, etkileyici sözleriyle dikkat çekiyor.

Alişan, yine kendine has tarzıyla hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.