Show TV’de ekrana gelen ‘Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde birçok oyuncu diziden ayrıldı. Bunlardan birisi de Sıla Türkoğlu’ydu.

Dizide Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, kariyerinin henüz başlarında belki de mesleğinin en iyi işlerinden birine imza attı. Onu, 113 bölüm boyunca ilgiyle izledik. Oyunculuğunun hep üzerine koydu. Var olan hayran kitlesini daha da genişletti. Bu sayede diziyle birlikte aylarca sosyal medyada zirvede yer aldı. Tanınırlığı arttı. Her şey yolunda giderken kendi isteğiyle yapımdan ayrıldı. Nedeni nedir? Bilmiyoruz. Reytingleri iyi olan bir işe veda etmek, cesaret isteyen bir şeydir. Hele hele mesleğinin başında olan bir oyuncu için bu aslında bir risktir. Çünkü, bu durum gelecekte yapacağı işler için ister istemez hep bir soru işareti yaratır.

Aldığı karara saygı duyuyoruz ama bence, dizi final yapıncaya kadar devam etmeliydi. En azından ‘Doğa’yı sevip bugünlere kadar getiren sevenleri için bunu yapmalıydı. Sıla Türkoğlu, biraz dinlenip yine güzel projelerle sevenlerinin karşısına çıkacaktır. Yolu açık olsun.

Hilal Altın’dan kıpır kıpır bir şarkı

Peş peşe yayınladığı şarkılarla son zamanların dikkat çeken isimlerinden Hilal Altın, yeni şarkısı ‘Aman Bi Dur’u Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hilal Altın ile Elvan Tekin’e, müziği Fatih Aksoylu’ya ait şarkının düzenlemesini Mili B. yapmış. Şarkıya Alp Can Yolyapan’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, yoğun tartışmalarla, yıpratıcı duygularla ilerleyen bir ilişkide artık yorulan birinin hislerini anlatıyor.

Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da yoğun ilgi göre şarkı, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor. Kıpır kıpır bir şarkı olan ‘Aman Bi Dur’u keyifle dinledim.

Hayata karşı çift kişilik mücadele

Birlikte olmaya, bir arada kalmaya ve üretmeye devam etmeye çalışan iki genç sanatçının ilişkisini ve hayata karşı verdikleri mücadeleyi anlatan ‘En Sevdiğinden Başla’ oyunu, 26 Kasım Çarşamba ve 27 Kasım Perşembe akşamları saat 20:30’da Arter’in performans salonu Karbon’da seyirciyle buluşacak.

Selen Örcan, Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erden’in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Hakan Emre Ünal yaparken Tiyatro Hemhâl imzalı oyunun kadrosunda Barkın Sarp, Elif Aydın, Hakan Emre Ünal, Mert Yılmaz Yıldırım, Nezaket Erden, Sudem Tiryakigil yer alıyor.

Oyun; var oluşa, yaratıcı üretime, ilişkilere, seçimlere dair yüzleşmelerle dolu bir yolculuğu anlatıyor.