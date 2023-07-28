Silahlı saldırıda yaralanan gençten acı haber

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Silahlı saldırıda yaralanan gençten acı haber

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi Bozkurt Mahallesi 844 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu El Muhammed (20), motosikleti ile seyir halindeyken yanına yanaşan araba içerisindeki kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Muhammed, bacağına ve sırtına isabet eden mermilerle motosikletin üstünden düşerek başını yere çarptı.

Kişi veya kişiler ise araç ile olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen yaralı, ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Suriye uyruklu El Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayata tutunamadı.

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