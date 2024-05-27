Edirne'de vatandaşlar arasında Tiny House gerginliği

Kaynak: İHA
Edirne'de vatandaşlar arasında Tiny House gerginliği

Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde tiny house ve kaçak yapıları kaldırma kararı sonrası, mülk sahipleri ile jandarma arasında yaşanan gerginlik artıyor. Keşan ilçesinin Danişment köyündeki olaylar her geçen gün daha da büyüyor.

Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde bulunan kaçak yapılar ve tiny house'ları kaldırma kararı, bölgede yaşayan mülk sahipleri ile jandarma ve il özel idare ekipleri arasında büyüyen bir gerginliğe yol açtı. Özellikle Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde, karavanların ve tiny house'ların kaldırılması için yapılan müdahaleler, her geçen gün daha da gerilimli bir hal alıyor.

Valilik kararı doğrultusunda harekete geçen jandarma ve il özel idare ekipleri, kaçak yapıların ve karavanların kaldırılması için bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ancak mülk sahipleri, bu karara karşı çıkıyor ve yapılan müdahalelere direniyor. Mülk sahiplerinin tepkileri ve protestoları, zaman zaman gergin anlara sahne oluyor.

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