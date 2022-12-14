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Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması

Ekonomist Selçuk Geçer, “Yılbaşından bu yana dolar yükselişi yüzde 39! Türkiye enflasyonu yüzde 84! Enflasyon TL değer kaybı farkı 45 puan. Bu fark kaynaklı minimum dolar değeri 24 lira. Gerçeklerle kavga ederseniz yarın çok daha ağır bedel ödersiniz" dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:18
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Şimdi dağılın bakalım diyerek paylaştı. Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması

Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
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Milli Gazete'nin haberine göre, dolar kuru yatay seyrini korurken buna rağmen Türk Lirası dolar TL kuru karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Yeni yılda dolar kuru ne olacak sorusu da yanıtını ararken ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru tahmini ile korkuttu.

Dolar TL kuru yeni yılda ne olacak çokça merak ediliyor. Dolar kuru fiyatı şu dakikalarda 18,64 TL bandında işlem görüyor. Dolar kuru tarafında yaptığı açıklamalarla yakından takip edilen ekonomist Selçuk Geçer, 2022 yılının başından bu yana dolar tarafında yükselişin yüzde 39 olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de enflasyonun yüzde 84 oranında olduğunu anımsatan Selçuk Geçer, enflasyon TL değer kaybı farkının 45 puan olduğunu belirtti. Selçuk Geçer dolar kurunun bu farktan kaynaklı olarak ne kadar olacağını da takipçileri ile paylaştı.

Ekonomist Selçuk Geçer, “Yılbaşından bu yana dolar yükselişi yüzde 39! Türkiye enflasyonu yüzde 84! Enflasyon TL değer kaybı farkı 45 puan. Bu fark kaynaklı minimum dolar değeri 24 lira. Gerçeklerle kavga ederseniz yarın çok daha ağır bedel ödersiniz. Nokta… Şimdi dağılın bakalım.” dedi. 

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Ali Demir
14.12.2022 16:41
Bu adam ünlümü ünsüzmü ekonomistmi bilmem ama Türk insanı aleyhine çalıştığı çok açık. Artık bir sus be adam. Hergün konuşulmazki.  
 
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