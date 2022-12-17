17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Eski ekonomi bakanından bomba Dolar ve Euro tahmini. 2023 doların yılı olacak diyerek açıkladı

Eski ekonomi bakanından bomba Dolar ve Euro tahmini. 2023 doların yılı olacak diyerek açıkladı

Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi’den 2023 için dikkat çeken Dolar ve Euro açıklaması geldi…

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:35
Takip Et

Ekonomi eski bakanı Işın Çelebi'den bomba Dolar ve Euro tahmini

Eski ekonomi bakanından bomba Dolar ve Euro tahmini. 2023 doların yılı olacak diyerek açıkladı
+
Aa
-

Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmeleri değerlendiren ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi’den 2023 için dikkat çeken dolar açıklaması geldi…

"EURO DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR"

Rusya ve Ukrayna savaşının da devam edeceği tahmininde bulunan Işın Çelebi, “Dijitalleşme, silah endüstrisinin de gelişmesine neden oldu. Önümüzdeki yılda bölgesel savaşların kolay kolay biteceğini düşünmüyorum” dedi. Çelebi ayrıca Euro’nun değer kazanmaya devam ettiğini, bunun da Avrupa’nın ihracatında zorlanacağı anlamına geldiğini anlattı.

"2023 DOLARIN YILI OLACAK"

ABD’nin doları daha düşük tuttuğu için Amerikan mallarının ihracatının daha kolay yapılacağı, buna istinaden 2023 yılının doların yılı olacağı tahmininde bulundu. Çin’in ise pandemide kapılarını kapattığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıl, Çin ve Rusya ne kadar devrede olacak zaman gösterecek” dedi.

"FED KARARLARI BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEDİ"

FED kararlarının bütün dünyayı etkilediğine değinerek ABD’nin enflasyon hedefini de yüzde 2 olarak açıkladığına işaret eden Işın Çelebi, "FED bunda da kararlı. Gelişmiş ülkelerde, enflasyonla mücadelenin iktisat politikasının temeli haline geldiğini görüyoruz. ABD’nin, enflasyon oranı yüzde 2’ye inene kadar daraltıcı politikaya devam edeceği anlaşılıyor" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
17.12.2022 20:41
Parası değersiz olunca ihracat patlasaydı, biz üretim 4 vardiya olması gerekirdi, bu denk ülkeler için geçerli, bizim gibi fason ülkeler için değil, biz saldım çayıra mevlam kayıra, Yes !!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
4
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
5
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.