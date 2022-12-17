Eski ekonomi bakanından bomba Dolar ve Euro tahmini. 2023 doların yılı olacak diyerek açıkladı

Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmeleri değerlendiren ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi’den 2023 için dikkat çeken dolar açıklaması geldi…

"EURO DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR"

Rusya ve Ukrayna savaşının da devam edeceği tahmininde bulunan Işın Çelebi, “Dijitalleşme, silah endüstrisinin de gelişmesine neden oldu. Önümüzdeki yılda bölgesel savaşların kolay kolay biteceğini düşünmüyorum” dedi. Çelebi ayrıca Euro’nun değer kazanmaya devam ettiğini, bunun da Avrupa’nın ihracatında zorlanacağı anlamına geldiğini anlattı.

"2023 DOLARIN YILI OLACAK"

ABD’nin doları daha düşük tuttuğu için Amerikan mallarının ihracatının daha kolay yapılacağı, buna istinaden 2023 yılının doların yılı olacağı tahmininde bulundu. Çin’in ise pandemide kapılarını kapattığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıl, Çin ve Rusya ne kadar devrede olacak zaman gösterecek” dedi.

"FED KARARLARI BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEDİ"

FED kararlarının bütün dünyayı etkilediğine değinerek ABD’nin enflasyon hedefini de yüzde 2 olarak açıkladığına işaret eden Işın Çelebi, "FED bunda da kararlı. Gelişmiş ülkelerde, enflasyonla mücadelenin iktisat politikasının temeli haline geldiğini görüyoruz. ABD’nin, enflasyon oranı yüzde 2’ye inene kadar daraltıcı politikaya devam edeceği anlaşılıyor" dedi.