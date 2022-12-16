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İslam Memiş dolar ve euro için tarih verdi. Büyük fırsat diyerek açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten Dolar ve Euro yatırımcıları için dikkat çeken açıklamalar geldi...

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:05
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş dolar ve Euro için tarih verdi. Büyük fırsat diyerek açıkladı

İslam Memiş dolar ve euro için tarih verdi. Büyük fırsat diyerek açıkladı
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Haftanın son işlem gününde 18,64 TL’den işlem gören dolar kurunun ne yöne hareket edeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

İSLAM MEMİŞ DOLAR İÇİN TARİH VERDİ

Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve diğer merkez bankalarının faiz kararlarını değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, dolarla ilgili, dikkat çeken tarih bilgisi paylaştı.

tv100'de kaleme aldığı köşe yazısında dolar kurunun diğer para birimlerine karşı Mart 2023'e kadar yükselişini sürdüreceğini vurgulayan İslam Memiş, "yatırımcılar, euro ve sterlin gibi enstrümanların miktarını artırmak için zaman buldu" dedi.

İslam Memiş'in şunları söyledi:

"Büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi, belirsizliği artırır.

MART SONU SÜRPRİZ DEĞİL

2023’de 25-25 baz puanlık faiz artırımı piyasalar tarafından zaten bekleniyordu.

FED’in Mart’ta sonlandırması sürpriz değil.

2023’ün mesajları:

- Enflasyon ile mücadeleye devam

- İşsizlik rakamlarında yükseliş bekliyoruz

- Yılın ilk çeyreği faiz artırımlarına devam

- Ekonomiler yavaş büyüyecek, büyüme aşağı yönlü

- Enerji krizi ve resesyon riski

Bugünkü koşullarda bunlar var. İleride farklı bir risk algılanırsa o da yılın bonusu olur.

2023’ün Mart’ına kadar yatırımcılar uzun vadeli yıllık pozisyonlarında emtia, Euro ve Sterlin gibi enstrümanların miktarını artırmak için zaman buldu."

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