Şimdi de sahte kestane çıktı. Çin kestanesi diye satıyorlar. Sahte kestaneyi nasıl tanıyacaksınız?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte akıllara gelen bir besin olan kestanenin bu yılki fiyatı hem el hem cep yakıyor.

Son çıkan haberlerde Malatya'daki sokak tezgahlarında közde pişirilen kestanenin kilosunun 400 TL ve 500 TL arasında satışa sunulduğu ortaya çıktı.

2022 yılının bu zamanlarında kilosunun 90 liradan satıldığı kestanenin fiyatının pişirilmemiş hali ise 350 liradan alıcısına satılıyor.

Çiğ kestanenin fiyatı ciddi oranda artınca dolandırıcılar da insan sağlığını hiçe sayarak yeni bir yönteme başvurdu.

Hayvan yemi olarak kullanılan Çin Kestanesi, pazarda ve market tezgahlarında vatandaşa ‘vitamin, mineral deposu’ denilerek satıldı.

Kestane satan Cumalı Akkoyun, “Kestane sıcak ve soğuk havalardan çok etkilendi. Biz 400 TL’den satıyoruz ama bazı esnaflar ise kilosunu 500 TL’den satıyor” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası kestane satışı yapan birçok esnafın başka şehirlere gittiğini belirten Akkoyun, vatandaşların çok azının gerçek kestane alabildiğini söyledi.

Kestane, karbonhidrat açısından oldukça zengin olması bilinirken aynı zamanda iyi bir enerji kaynağıdır. Bu yönüyle, özellikle fiziksel aktivite gerektiren durumlarda enerji ihtiyacını karşılamada yardımcı olur.

Ancak çin kestanesi tam bir zehir ve yenildiği andan itibaren kişiyi zehirliyor ve hayvanlara da faydası olmadığı, sadece tokluk hissi için yedirildiği belirtiliyor.

Gerçek kestane, diyet lifi bakımından iyi bir kaynaktır. Lif, sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını destekler ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Kestanenin kalp sağlığına da faydaları vardır. Kestanenin içeriğinde bulunan sağlıklı yağ asitleri, kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

VATANDAŞLARI ZEHİRLİYORLAR

Çin kestanesi, son günlerin korkulu rüyası oldu. Özellikle kış aylarında tüketilen kestane, 350 lirayı aşınca ülkemizin çeşitli illerinde ve bölgelerinde yetiştirilmeye başlandı.

Zabıtalar, Çin kestanesi olduğu belirlenen kestanelere denetim yaparak el koydu. Çin kestanesi ile normal kestanenin nasıl ayırt edilebileceği ise kafalarda büyük soru işareti yarattı.

GERÇEK KESTANE İLE ÇİN KESTANESİ NASIL AYIRT EDİLECEK

Bu kestane türünün genellikle olgunlaşmadan toplandığını ve bu nedenle piştiği zaman köpürdüğü belirtildi. Normal kestaneden boyutunun biraz daha büyük olduğu ve gerçek kestaneye nazaran biraz daha yamuk yumuk çıktığı belirtildi.

Zabıta ekipleri, zehirlenme riski taşıdığına dikkat çekilerek "Pişince köpüren kestaneyi sakın sakın tüketmeyin, kestanelerin boyutu normalden biraz büyükse sakın almayın. Güvenmediğiniz yerden sırf ucuz diye alışveriş yapmayın" denildi.

İŞTE SAHTE KESTANENİN GÖRÜNTÜSÜ

Zabıta ekipleri, Çin kestanesi satan şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 lira idaresi para cezası kesti.