Kestane hamilelikte faydalı mı? İşte cevabı…

Kadınlar için kritik bir dönem olduğu bilinen hamilelikte kestanenin faydası olup olmadığı ortaya çıktı.

Soğuk havalarda birçok kişi kronik yorgunluk duyar. Ayrıca çok üşüdüklerini de hissederler. Kestane bu sorunlara çözüm olabilir. Çünkü kestane kişinin günlük ihtiyacı olan tüm mineral ve vitaminleri içerir.

KESTANENİN FAYDALARI

Kestane faydaları çoktur. Kestane faydalarından bazıları şunlardır;

Kestanede bulunan karbonhidratlar yiyenlere enerji ve mutluluk sağlar.

Kestane düzenli tüketildiğinde kansızlık problemi ortadan kalkar.

Demir eksikliği olanlar kestaneyi sık tüketerek fayda görebilir.

Kestanede bulunan fosfor ve magnezyum kemik metabolizmasına destek olur.

Kestanenin lif oranı yüksektir. Bu sayede kestane yiyenler uzun süre tok kalırlar.

Kestane tokluk hissi verirken kan şekerini yükseltmez.

ZARARLARI

Kestane çok faydalı olmasına rağmen aşırı tüketmek zararlı olabilir. Kestane zararları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ama yine de kestaneyi çok fazla yememek gerekir. Çünkü kestane çok fazla yendiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir. Şeker hastaları ve tansiyonu yüksek olanlar kestaneyi az miktarda yemelidir. Aşırı tüketimde sağlık sorunları yaşayabilirler. Çok fazla kestane yiyen kişilerde damar sertliği oluşabilir. Bu da kalp ve damar sağlığını tehlikeye atabilir.

KESTANE HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

Kestane her yaşta ve dönemde faydalı bir meyvedir. Bu yüzden birçok kişi kestane hamilelikte faydalı mı diye merak eder. Hamilelikte kestane tüketimi aşırıya kaçmadan faydalıdır. Çünkü kestanenin içerdiği mineral ve vitaminler hem anne adayının hem de bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca bebeğin gelişimine de katkıda bulunur. Hamilelikte birçok kadının sorunu olan bacak, kol ve ayaklardaki şişlikler kestane yiyerek azaltılabilir.