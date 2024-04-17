Simeone yine aynı hatayı yaptı Dortmund'a yarı finali tepside sundu. Eren Bozdaş yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta rakibini Alman ekibini 2-1 mağlup eden Atletico Madrid skor avantajından da cesaret bularak Simeone’nin alışagelmiş savunmada kalan topu rakibine veren kontra-ataklar deneyen oyun tarzı ile başladı.

Öte yandan evinde olan ve turu geçmek için maçı kazanması gereken Borussia Dortmund tutkulu taraftarının desteği ile birlikte agresif bir futbolla karşılaşmaya başladı.

Özellikle oyunun ilk çeyreğinde sol kanadı çok etkin kullanan Alman ekibi 34’te Hummels’in pasında arkaya sarkan Brandt’in 39’da ise kullanılan tacın ardından yapılan kısa paslaşmalar ile topla bir anda kale önünde buluşan Maatsen’in golleriyle maçta 2-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra Atletico Madrid skorun dezavantajlı bir konuma gelmesi ile birlikte hücuma çıkmaya çalışsada kalan 10 dakikada etkili bir şans bulamadı.

İkinci yarının başında defansif bir oyun tarzından vazgeçen Simeone sahaya Riquelme, Correa ve Barrios’u soktu.

Yapılan değişikliklerin etkisini hızlı bir şekilde gören İspanyollar 49’da Hummels’in kendi kalesine atması ile skorda eşitliği yakaladı.

Bu dakikadan sonra 2. Golü çok isteyen Atletico Madrid oyunun kontrolünü eline aldı. 64’te Correa’nın Riquelme’nin vuruşundan dönen topu tamamlayan Correa İspanyollar için tur kapısını araladı.

Kendi sahasında geriye düşmenin verdiği psikoloji ile tam anlamıyla rakip kaleye yüklenen Borussia Dortmund 71’de sol kanattan Sabitzer’in açtığı ortada kafayı vuran Fülkrug’ün golüyle toplam skorda beraberliği yakaladı.

Bu gol ile moralmen büyük bir yükseliş yakalayan Almanlar hemen 3 dakika sonrasında bir gol daha buldu. 74. Dakikada Fülkrug’ün şutunda dönen topu ağlarla buluşturan Sabitzer Dortmund’u yeniden öne geçirdi.

Kalan son 15 dakikada önde olmasına rağmen geriye çekilmeyen Borussia Dortmund Atletico’nun dağılmasını fırsat bilerek art arda ataklarına çıksada kaleci Oblak’ın bu dakikalardaki üstun performansı nedeniyle sonuç alamadı.

Fazla defansif oyunu ile bilinen Simeone ilk yarıda tercih ettiği o oyun yüzünden Borussia Dortmund'a yarı finali tepside sunmuş oldu.