Fenerbahçe Krunic kararını verdi. Eleştirilerin hedefindeydi

Kaynak: Hürriyet
Fenerbahçe Krunic kararını verdi. Eleştirilerin hedefindeydi
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Olympiakos maçı öncesi Rade Krunic ile ilgili yeni bir karar aldı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında İstanbul'da Olympiakos'u konuk edecek.

Yarın oynanacak kritik maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde oluşturdu.

RADE KRUNIC KARARI
Yunanistan'da oynanan Olympiakos ve Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçlarına ilk 11'de başlayan Rade Krunic, gösterdiği performans ile büyük eleştiri almıştı.

İsmail Kartal'ın kritik maçta ideal 11'ine döneceğini ve Rade Krunic'i hamle oyuncusu olarak kullanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe orta sahası İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski'den oluşacak.

İlk maça yedek başlayan Ferdi Kadıoğlu da ilk 11'deki yerini alacak.

Djiku'nun ise stoper bölgesinde görev alacağı vurgulandı.

Sakatlıklarını aktaran Cengiz Ünder ve Joshua King gibi isimlerin de kadroda olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u ağırlayacağı mücadele, yarın saat 22.00'de başlayacak.

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