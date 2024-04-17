Fenerbahçe Olympiakos maçını yayınlanacak kanal değişti

Fatih Saboviç
Fenerbahçe Olympiakos maçını yayınlanacak kanal değişti
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde evinde Olympiakos'u konuk edecek. Dev maçın yayınlanacağı kanal değişti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Temsilcimiz, ilk maçı deplasmanda 3-2 yenilmişti.

Yarın oynanacak kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Dijital yayın platformu EXXEN'in ve TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kritik maç öncesi müjdeyi verdi.

Survivor programında açıklama yapan Ilıcalı, “Bu perşembe günü TV8’de Fenerbahçe-Olympiakos maçını canlı yayınlayacağız. Maçın başlama saati 22.00 olduğundan, o günkü yayınımız biraz daha kısa olacak” dedi.

TV8 VE EXXEN'DEN YAYINLANACAK
Fenerbahçe-Olympiakos maçı, hem EXXEN hem de TV8 üzerinden naklen yayınlanacak.

Bu gelişme Fenerbahçe taraftarını sevindirirken, Acun Ilıcalı'ya binlerce teşekkür mesajı yağdı.

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